Celta de Vigo x Real Betis: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol
Celta de Vigo e Real Betis terão os caminhos cruzados pela segunda rodada de La Liga. A partida será realizada nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Celta de Vigo e Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Celta 🆚 Betis
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Jesús Gil
🚩Assistentes: Diego Barbero, Javier Martínez e Álvaro Rodríguez (quarto árbitro)
📺VAR: Pablo González (VAR1) e José Antonio López (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)
Ionut Radu; Manu Fernández, Carlos Domínguez e Marcos Alonso; Javier Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba e Sergio Carreira; Iago Aspas, Pablo Durán e Ferrán Jutglà.
❌ Desfalques: Carl Starfelt e Hugo Álvarez.
❓ Dúvidas: -
Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Pau López; Héctor Bellerín, Natan, Marc Bartra e Júnior Firpo; Sergi Altimira e Pablo Fornals; Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández.
❌ Desfalques: Marc Roca, Isco e Diego Llorente.
❓ Dúvidas: Abde Ezzalzouli e Nelson Deossa.
