menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Celta de Vigo x Real Betis: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol

imagem cameraCelta de Vigo x Real Betis: segunda rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Vigo (ESP)
Dia 26/08/2025
12:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Celta de Vigo e Real Betis terão os caminhos cruzados pela segunda rodada de La Liga. A partida será realizada nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Celta de Vigo-escudo-onde-assistir
CEL
Real Betis-escudo-onde-assistir
BET
2ª rodada
La Liga
Data e Hora
Quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)
Local
Estadio Abanca-Balaídos, em Vigo (ESP)
Árbitro
Jesús Gil
Assistentes
Diego Barbero, Javier Martínez e Álvaro Rodríguez (quarto árbitro)
Var
Pablo González (VAR1) e José Antonio López (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Celta de Vigo e Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Celta 🆚 Betis
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Jesús Gil
🚩Assistentes: Diego Barbero, Javier Martínez e Álvaro Rodríguez (quarto árbitro)
📺VAR: Pablo González (VAR1) e José Antonio López (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)
Ionut Radu; Manu Fernández, Carlos Domínguez e Marcos Alonso; Javier Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba e Sergio Carreira; Iago Aspas, Pablo Durán e Ferrán Jutglà.

❌ Desfalques: Carl Starfelt e Hugo Álvarez.
Dúvidas: -

Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Pau López; Héctor Bellerín, Natan, Marc Bartra e Júnior Firpo; Sergi Altimira e Pablo Fornals; Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández.

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Marc Roca, Isco e Diego Llorente.
Dúvidas: Abde Ezzalzouli e Nelson Deossa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Celta de Vigo x Real Betis: segunda rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias