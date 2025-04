A rodada dos campeonatos europeus chegou ao fim nesta segunda-feira (7). Diversos resultados agitaram o futebol internacional, e times favoritos tropeçaram, enquanto clubes respiraram na luta contra o rebaixamento. O maior destaque foi o Manchester City, que, com o empate com o rival Manchester United, além da soma dos resultados, caiu para o 6º lugar, ficando fora da classificação para a Champions. Confira os destaques das principais ligas europeias.

Premier League

No campeonato inglês, Newcastle e Leicester finalizaram a 31º rodada de Premier League. Os Magpies venceram os campeões de 2016, que ficou em situação delicada na zona de rebaixamento. Além disso, com a vitória, o Newcastle subiu uma posição, despachando o Manchester City na briga por classificação à Champions League. Junto a isso, os três primeiros colocados da liga tropeçaram: Liverpool e Nottingham Forest perderam para Fulham e Aston Villa, respectivamente, e o Arsenal empatou com o Everton.

Deste modo, o Aston Villa se aproxima do G6 e o Manchester City cai para a 6ª posição. Na parte debaixo, Manchester United e Tottenham permanecem no limbo da parte de meio de tabela, sem subir e sem descer em suas classificações. Na zona de rebaixamento, o Southampton larga na frente entre os primeiros rebaixados, e o Leicester, campeão inédito da Premier League em 2016, vem logo atrás, ficando cada vez mais perto da relegação. O Ipswich Town completa o Z3.

LaLiga

A corrida pelo título espanhol ganhou um novo capítulo dramático na 30ª rodada. O Real Madrid, que está em segundo e está em uma perseguição ao líder Barcelona, jogou no sábado (5) e sofreu uma dura derrota para o Valencia. Entretanto, os Blancos ganharam um alívio na corrida, pois o Barcelona, que jogou no domingo (6), não conseguiu despontar na competição e sofreu um empate para o Real Betis, que entrou no G6 e vive ótima fase na competição. Quem ficou feliz com os resultados foi o Atlético de Madrid, que venceu o Sevilla e voltou à corrida.

continua após a publicidade

Quem se saiu bem na rodada foi o Real Betis, que segurou o empate contra o líder e se aproxima de uma classificação a uma competição europeia. Com o resultado, o time completou uma sequência de sete jogos sem perder, sendo esse o primeiro empate no retrospecto. Além disso, o Valencia conseguiu respirar na tabela e se afastar de vez da zona de rebaixamento. Osasuna e Leganés fecharam a rodada e terminaram em empate.

Serie A

Na 31ª rodada do campeonato italiano, a Napoli fechou os confrontos em duelo da parte de cima da tabela contra o Bologna. A equipe vinha com o favoritismo e precisava dos três pontos para se aproximar da líder Inter de Milão. Entretanto, os Rossoblù não fizeram jogo fácil e foram atrás do empate, assim dividindo os pontos entre os clubes.

Na tabela, todos os times do Top 5 tropeçaram: Inter de Milão empatou com Parma, Napoli e Bologna também empataram, Atalanta perdeu para a Lazio e a Juventus empatou com a Roma.

Ligue 1

Na liga francesa, o PSG se sagrou campeão com seis rodadas de antecedência. O clube venceu o Angers com gol de Doué e garantiu o 13º título da Ligue 1. O clube foi dominante na competição, sendo campeão antecipadamente com 28 rodadas, vencendo 23 delas, empatando cinco e não perdendo em nenhuma.

Quem também tem se destacando com uma sequência de vitórias é o Strasbourg do brasileiro Andrey Santos. O clube está a oito jogos sem perder, ganhando sete partidas e empatando uma. A arrancada foi tão positiva que a equipe saltou da 9ª posição para a 4ª, ganhando força na disputa por uma vaga na Champions League.

Bundesliga

No campeonato alemão, Harry Kane se aproxima do seu primeiro troféu profissional. O Bayern de Munique venceu o Augsburg fora de casa e deu mais um passo à conquista da Bundesliga. Entretanto, apesar de estar muito próximo do título, o Bayern de Munique ainda vê o Bayer Leverkusen em seu retrovisor. O clube também venceu na rodada, garantindo os três pontos em cima do Heidenheim e seguindo firme na corrida pelo título alemão.

Na parte do meio da tabela, residem o Stuttgart e o Borussia Dortmund, dois clubes que participaram da atual edição de Champions League. Os clubes venceram na rodada, porém, parecem longe de uma volta ao torneio. Neste caso, ambas as equipes lutam por uma vaga ou na Conference League ou na Europa League.