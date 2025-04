Ainda em busca do seu primeiro título europeu, o Arsenal terá de superar o Real Madrid para se manter vivo em prol do sonho na atual temporada. Mesmo com o histórico diferente, uma vez que os Blancos são os maiores campeões da competição, os Gunners se sustentam em um retrospecto favorável.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Real Madrid e Arsenal se enfrentaram apenas duas vezes na história, sendo ela na Champions League da temporada 2005/06. O duelo era válido pelas oitavas de final e marcava o encontro de um elenco do clube londrino que ainda tinha peças remanescentes do time campeão de forma invicta na Premier League em 2004.

A partida de ida aconteceu no Santiago Bernabéu. Mesmo com o mando de campo a seu favor, o Real Madrid não conseguiu se impor em campo. Foram mais tentativas contra a baliza adversária, totalizando nove finalizações, sendo seis ao gol. Fato é que o diferencial do duelo estava do outro lado.

Henry comemorando gol da vitória contra o Real Madrid (Foto: Reprodução/Champions League)

Considerado um dos melhores do mundo no início do século, Thierry Henry vivia grande fase na carreira. Prova disso é que, como os torcedores gostam de dizer, fez "chover" contra o Real Madrid no Bernabéu. Capitão e referência dos Gunners, marcou o único gol da partida, que terminou em 1 a 0 para os ingleses.

Do início ao fim, Henry deu trabalho para o, ainda jovem, Sergio Ramos. Mesmo com renome, Roberto Carlos foi outro com muitas dificuldades contra o francês, que no mesmo ano o eliminou na Copa do Mundo da Alemanha.

➡️ Como foi a final da Champions de 2010 entre Bayern e Inter de Milão? Relembre

O gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo foi uma prova concreta do alto nível de Henry, que recebeu a bola no meio-campo, arrastou boa parte da marcação e acertou chute cruzado, com a perna ruim, no canto de Iker Casillas.

Com o placar a seu favor, o Arsenal apenas administrou o empate sem gols na partida de volta para garantir vaga nas quartas de final daquela Champions League. Os Gunners conseguiram chegar à final, porém, acabaram derrotados pelo Barcelona.

Diferente de 2006, nas quartas da atual edição, o Arsenal terá que decidir a vaga fora de casa. A ida, no Emirates Stadium, será nesta terça-feira, dia 8. A volta, no Bernabéu, acontece na próxima quarta-feira, dia 16.