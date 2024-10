Ederson faz defesa em duelo entre Manchester City e Wolverhampton, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 12:16 • Wolverhampton (ING)

O Manchester City conseguiu virada emocionante diante do Wolverhampton por 2 a 1 fora de casa, no Molineux, em jogo válido pela oitava rodada da Premier League. Strand Larsen inaugurou o marcador para os mandantes; Gvardiol empatou com uma pintura ainda no primeiro tempo, e no apagar das luzes, Stones marcou de cabeça e garantiu os três pontos aos Citizens.

➡️ Douglas Luiz tem casa invadida na Itália e leva prejuízo milionário

Com o resultado, os comandados de Pep Guardiola assumiram momentaneamente a liderança da competição, aguardando ainda o clássico entre Liverpool e Chelsea neste domingo (20) para a definição da tabela. Os Wolves, sem vencer até o momento, seguiram na lanterna do Inglês, com apenas um ponto conquistado.

👀 OS GOLS DO JOGO

O City começou a partida pressionando, mas logo aos sete minutos, o contragolpe dos Wolves foi muito bem encaixado. Nélson Semedo foi lançado pelo lado direito, acelerou a jogada e fez cruzamento na área. A bola passou pelo brasileiro Matheus Cunha, mas Strand Larsen apareceu na segunda trave e completou para o fundo das redes.

Aos 33 minutos, o empate dos visitantes apareceu. Pelo lado esquerdo, Jérémy Doku fez passe curto para Gvardiol, que acertou um lindo chute colocado, no ângulo contrário. José Sá voou e tocou na bola, mas não conseguiu evitar a igualdade.

Em segundo tempo de pressão, o gol saiu apenas no último lance do confronto. Já nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Phil Foden, John Stones cabeceou para marcar o gol da virada. O gol foi dado no momento, mas um movimento do impedido Bernardo Silva poderia ter atrapalhado José Sá; o árbitro Chris Kavanagh foi chamado ao vídeo, mas deu o tento que colocou os Citizens na liderança.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Stones cabeceia para colocar o Manchester City em vantagem diante do Wolverhampton (Foto: Adrian Dennis / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Wolverhampton 1x2 Manchester City

8ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: domingo, 20 de outubro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Molineux, em Wolverhampton (ING)

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Constantine Hatzidakis e Tom Bramall (auxiliares); Richard West (quarto árbitro); Stuart Attwell e Marc Perry (VAR)



🥅 Gols: Jorgen Strand Larsen (WOL - 7' 1T); Josko Gvardiol (MCI - 33' 1T) e John Stones (MCI 51' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Toti Gomes, Nélson Semedo, João Gomes e Pablo Sarabia (WOL); Savinho (MCI)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

WOLVERHAMPTON (Técnico: Gary O'Neil)

José Sá; Santiago Bueno, Craig Dawson e Toti Gomes; Nélson Semedo, João Gomes (Jean-Ricner Bellegarde), André (Tommy Doyle), Mario Lemina e Rayan Aït-Nouri; Jorgen Strand Larsen (Gonçalo Guedes) e Matheus Cunha (Carlos Forbs)



MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Rico Lewis, John Stones, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic (Matheus Nunes), Ilkay Gundogan e Bernardo Silva; Savinho (Jack Grealish), Jérémy Doku (Phil Foden) e Erling Haaland