LUCAS PAQUETÁ

Desfilando futebol na Premier League, Paquetá é parte indispensável do trabalho de David Moyes à frente do West Ham. Na última edição da Conference League, o camisa 10 já havia dado assistência para o gol do título, marcado por Bowen. O nível segue o mesmo: dez participações em tentos dos Hammers na temporada, recebendo diversos elogios da imprensa europeia. É possível, inclusive, que a janela do verão europeu traga um salto para um clube de maior expressão no continente, caso as investigações relacionadas a um envolvimento com apostas terminem favoráveis ao meio-campista.