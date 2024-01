O time de Porto Alegre emitiu um comunicado no domingo (31) no qual também anuncia o fim dos vínculos do zagueiro Bruno Alves, o meio-campista Gustavinho e dos atacantes Juan Iturbe e Luis Suárez, que já havia se despedido da equipe ao final do Brasileirão. O uruguaio anunciou recentemente sua transferência para o Inter de Miami, onde voltará a jogar com o argentino Messi, seu companheiro durante passagem pelo Barcelona.