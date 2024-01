Cristiano Ronaldo também teve um fim de ano agitado. Celebrando o aniversário de sua mãe, Dolores, o português organizou uma festa com participação do cantor brasileiro Luan Santana em sua casa - a mãe do craque é fã de Luan. Já Neymar, tendo retornado de seu cruzeiro, visitou o filho Davi Lucca e descoloriu os cabelos com o primogênito.