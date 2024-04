Cinco duelos de destaque para ficar atento durante a partida entre Real Madrid e Barcelona

Bellingham marcou os dois gols da vitória do Real Madrid no El Clasico do primeiro turno (LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 19:00 • Madrid (ESP)

Todas as câmeras estarão voltadas para o duelo entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (21), quando o ‘El Clásico’ estiver sendo realizado no Santiago Bernabéu. O Barça precisa de uma vitória para agitar a corrida pelo título da La Liga e reduzir a diferença para o rival, que detém a liderança. Confira cinco confrontos que podem determinar quem vence o jogo.

MENDY VS LAMINE YAMAL

Na última vez em que Yamal esteve no Bernabéu, deu um show em um amistoso da Espanha contra o Brasil e foi ovacionado quando substituído. O atacante, de 16 anos, já participou de 10 gols nesta edição, marcando quatro vezes e concedendo seis assistências, além de possuir uma média de 1,6 dribles bem-sucedidos por jogo.

A joia da Catalunha tem causado problemas aos defensores durante toda a temporada, mas neste fim de semana enfrentará Mendy, um dos melhores laterais-esquerdos defensivos do futebol mundial.

PAU CUBARSÍ VS RODRYGO E VINI JR

No outro lado do campo, a talentosa dupla brasileira do Real Madrid, Rodrygo e Vinícius Júnior, estará procurando causar problemas para a defesa do Barcelona. Os brasileiros marcaram um total de 22 gols nesta temporada e foram brilhantes no mais recente 'El Clásico’, quando o Real Madrid venceu por 4 a 1, na final da Supercopa da Espanha, com Vinícius marcando um hat-trick e Rodrygo completando o placar.

Desde que esses velhos rivais se enfrentaram pela última vez, no entanto, Pau Cubarsí estreou pelo Barcelona e impressionou com suas atuações como zagueiro. O jogador de 17 anos tem sido sólido, demonstrou excelentes passes e está ganhando cada vez mais espaço. Este será o primeiro El Clásico de Cubarsí.

BELLINGHAM VS CHRISTENSEN

Outra mudança no meio da temporada que o Barcelona fez foi a decisão de mover Christensen da linha de defesa para o meio-campo. Xavi percebeu que o jogador dinamarquês poderia ser mais eficaz no centro do campo, anulando os ataques adversários. Isso significa que terá que ficar de olho em Jude Bellingham. O inglês tem sido brilhante em sua temporada de estreia no Real Madrid e quase sozinho venceu o primeiro ‘El Clásico’ desta temporada, marcando os dois gols da vitória merengue.

LUNIN VS LEWANDOWSKI

Quando o Real Madrid venceu aquele o duelo do primeiro turno, em outubro, Lunin não

participou do jogo. Naquela fase da temporada, o goleiro ucraniano estava no banco, com

Kepa começando pelo Real. No entanto, Lunin agora assumiu a posição de titular na ausência de Courtois, que se recupera de uma lesão, e está tendo uma excelente temporada.

Ele não será capaz de vencer o Troféu Zamora deste ano pois não terá jogado o suficiente, mas sua média de 0,58 gols sofridos por jogo é, na verdade, melhor do que os 0,90 de Unai Simón, do Athletic Bilbao, o provável vencedor do prêmio. Neste domingo, Lunin tentará impressionar mais uma vez e enfrentará um dos maiores atacantes do mundo, Robert Lewandowski.

ANCELOTTI VS XAVI

Também haverá um duelo nos bancos de reservas, já que Carlo Ancelotti e Xavi tentarão

superar um ao outro. Os dois já se enfrentaram em nove duelos anteriores entre Real Madrid e Barcelona e nunca houve um empate, com cinco vitórias para o italiano e quatro para o

treinador catalão.

Ao longo dos anos, cada um deles experimentou ajustes táticos, como as trocas das posições de jogadores como Ronald Araújo e Tchouaméni. Neste 10º encontro, e vindo após uma semana intensa de futebol da Liga dos Campeões, ambos os treinadores podem ter mais uma carta na manga para utilizar no Santiago Bernabéu.

