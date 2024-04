Ronaldinho, Maradona… Confira os jogadores do Barcelona que foram ovacionados no Santiago Bernabéu

Ronaldinho foi aplaudido de pé por torcedores do Real Madrid no Santiago Bernabéu (AFP/JAVIER SORIANO)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 11:00 • Madrid (ESP)

O ‘El Clásico’ é uma das rivalidades mais acirradas do futebol mundial. As torcidas do Real Madrid e do Barcelona raramente têm as visões da mesma forma, mas, de vez em quando, surge um jogador tão respeitado que até mesmo os torcedores adversários não conseguem deixar de apreciar seu talento.

Lamine Yamal é o mais recente a fazer parte do seleto grupo de estrelas do Barça que foi ovacionado de pé enquanto jogava no Bernabéu. Veja, abaixo, o momento de cada jogador.

Lamine Yamal: aplaudido pela Espanha após sua atuação notável contra o Brasil

Na recente pausa internacional, em março, a Espanha enfrentou o Brasil em um amistoso muito disputado, em que terminou empatado em 3 a 3. Lamine Yamal fez sua sexta aparição pela seleção principal naquele jogo e deu um show, atormentando os defensores brasileiros, dando assistência para um gol de Dani Olmo e sofrendo um pênalti que resultou no tento de Rodri.

Quando foi substituído nos acréscimos da segunda etapa, Lamine Yamal foi ovacionado pela torcida, embora tenha sido em um jogo da Espanha e não do Real Madrid, onde a maioria dos torcedores eram madridistas em vez de culés. Yamal ficou encantado e recebeu elogios do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, após o duelo

- Foi uma performance realmente brilhante - declarou o treinador.

Lamine Yamal foi aplaudido pelo Bernabéu em amistoso com Brasil (Divulgação/Espanha)



Diego Maradona: Um drible e aplausos de pé na Copa de la Liga

Para ser aplaudido pela torcida adversária, tem que ser um jogador especial. E poucos foram tão especiais quanto Diego Maradona. Durante os anos em que o atacante argentino jogou pelo Barcelona, também foi aplaudido pelos torcedores no Bernabéu. O caso ocorreu durante uma partida em 1983, na efêmera Copa de la Liga, que existia na Espanha.

Após driblar o goleiro Agustín e contornar o defensor Juan José na linha do gol, Maradona colocou a bola na rede e alguns setores do estádio bateram palmas em admiração ao jogador.

Maradona defendeu o Barcelona por duas temporadas (Divulgação/Barcelona)



Ronaldinho: A noite em que o Bernabéu não pôde deixar de aplaudir a grandeza

Uma das performances mais famosas do ‘El Clásico’ do século XXI é a aula de Ronaldinho contra o Real Madrid em uma vitória por 3 a 0, no Bernabéu, em 2005. O brasileiro marcou dois dos gols do Barça naquela noite, ambos após dribles imparáveis pela lateral esquerda, antes de finalizar contra Iker Casillas.

Ronaldinho estava no auge de suas habilidades e acabou ganhando a Bola de Ouro poucos

dias depois. Conscientes de que estavam assistindo ao melhor jogador do mundo na época, diversos madridistas se levantaram após o terceiro gol e aplaudiram.

- Aquele dia foi especial para mim. Poucos jogadores experimentaram esse sentimento de ter os torcedores do seu maior rival aplaudindo você. Poucos tiveram essa felicidade - declarou, Ronaldinho, sobre o momento.

Ronaldinho Gaúcho atuou pelo Barcelona entre 2003 e 2008 (AFP/JAVIER SORIANO)



Andrés Iniesta: A homenagem do Bernabéu ao herói da Copa do Mundo da Espanha

Como o homem que marcou o gol da vitória para a Espanha na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2010, o meio-campista é responsável por um dos momentos mais alegres já testemunhados na capital espanhola. Como tal, é compreensível que Iniesta seja aplaudido até mesmo pelos torcedores do Real Madrid.

A rivalidade do ‘El Clásico’ estava extremamente acirrada em 2010 e, em 2015, Iniesta foi ovacionado por todo o estádio. Quando o jogador foi substituído após marcar em uma vitória do Barcelona por 4 a 0, os torcedores do Real Madrid aplaudiram o camisa 8 por sua grandeza e pela contribuição para a história do futebol espanhol.

- Andrés Iniesta é patrimônio mundial, não apenas do Barça. Ele é único. Entendo por que o aplaudiram - disse, Luis Enrique, técnico do Barcelona na época.

Iniesta é um dos grandes ídolos do Barcelona (Pau Barrena / AFP)

