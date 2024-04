Bellingham vai jogar o primeiro El Clásico no Bernabéu como jogador do Real Madrid em busca de marca histórica

Bellingham busca artilharia da La Liga desta temporada (JORGE GUERRERO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 09:00 • Madrid (ESP)

Jude Bellingham já enfrentou o Barcelona como jogador do Real Madrid por três vezes, vencendo tanto na La Liga quanto na Supercopa da Espanha, mas, neste domingo (21), o ‘El Clásico’ no Santiago Bernabéu será especial. Este é o primeiro do inglês diante da torcida madridista, com as arquibancadas lotadas e com o título do Campeonato Espanhol em jogo.

Em sua primeira temporada no time merengue, o meio-campista vem superando as expectativas. Bellingham já foi o jogador-chave no primeiro duelo com o Barcelona da temporada, na Catalunha, onde marcou dois gols para virar o jogo e dar à equipe os três pontos.

Tudo ou nada pro Barça! Aposte R$100 no Lance! Betting e leve R$386 se o Barcelona vencer o Real Madrid

Bellingham também pode alcançar outra marca. O camisa 5, até o momento, tem 16 gols, atrás somente de Artem Dovbyk, atacante do Girona. Nesta reta final, o jogador vai tentar recuperar a liderança da artilharia para se tornar o segundo meio-campista na história da competição a terminar como artilheiro. Luis Aragonés é o detentor do feito, em 1970. Dos sete adversários restantes, o inglês do Real Madrid marcou contra quatro deles no primeiro turno: Barcelona, Cádiz, Villarreal e Real Betis.

Bellingham é um dos destaques do Real Madrid na atual temporada (Jorge Guerrero/AFP)



No Bernabéu, Bellingham vai enfrentar marcadores de peso, como Frenkie de Jong, Pedri e Gündoğan, que tentarão impedir de realizar seu jogo. O Real Madrid e o Barcelona são as duas equipes com mais passes na competição na atual temporada, com 18.823 para o lado de Ancelotti e 18.732 para o de Xavi, resultando em uma batalha pelo controle da bola.

Um possível primeiro título da La Liga está se aproximando de Bellingham, já que a equipe merengue está a oito pontos à frente do Barcelona e pode terminar a rodada com 11 pontos de vantagem.

FUT INTERNACIONAL