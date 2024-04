El Clásico: Veja os jogadores que já atuaram por Barcelona e Real Madrid

Real Madrid e Barcelona representam uma das maiores rivalidades do futebol (JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 13:00 • Madrid (ESP)

Barcelona e Real Madrid representam uma das maiores rivalidades da história do futebol. Separados por duas cidades da Espanha, ambos os clubes já tiveram representantes nos dois times em suas carreiras. Veja, abaixo, alguns dos principais jogadores.

LUÍS FIGO

Em 24 de julho de 2000, Figo se tornou o jogador mais caro do mundo ao assinar com o Real Madrid vindo do Barcelona. Para grande revolta dos torcedores do Barça, o português fez a mudança no auge de sua carreira, vencendo a Bola de Ouro pouco depois de se unir aos arquirrivais. O astro foi grande destaque em ambos os times, atuando em mais de 150 partidas e ganhando dois títulos da La Liga para cada lado. Figo eventualmente deixou o Real Madrid em 2003, tendo se consolidado como um dos maiores jogadores estrangeiros a já terem brilhado na Espanha.

Figo jogou pelo Real Madrid entre 2000 e 2005 (Foto: AFP)



RONALDO FENÔMENO

Apesar da troca, Ronaldo permanece amado por ambos os torcedores. O Fenômeno se juntou ao Barcelona na temporada 1996/97, vindo do PSV. Mesmo tendo ficado apenas uma temporada, o brasileiro foi grandioso, marcando 47 gols em 49 jogos, ajudando o Barça a conquistar a Copa dos Campeões da Uefa, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Devido a problemas em seu contrato, a Inter de Milão pagou a cláusula de rescisão e, para grande tristeza dos culés, ele deixou o clube logo em seguida.

Cinco anos depois, Ronaldo se juntou ao time de Galáticos do Real Madrid, ao lado de Zidane, Beckham e Roberto Carlos. Apesar de lutar contra lesões, Ronaldo teve muito sucesso no Real Madrid, ganhando a Bola de Ouro, o título da La Liga, a Copa Intercontinental e a Supercopa da Espanha, registrando 83 gols em 127 aparições.

Ronaldo defendeu o Real Madrid por quatro temporadas e meia (Foto: Divulgação)



MICHAEL LAUDRUP

Amplamente considerado um dos maiores jogadores de sua geração, Michael Laudrup foi um membro importantíssimo do Dream Team de Johan Cruyff no Barcelona, ao lado de Ronald Koeman. Sob a liderança de Cruyff, Laudrup conquistou nove troféus no clube, incluindo quatro títulos consecutivos da liga entre 1991 e 1994 e a Liga dos Campeões em 1992.

Em uma mudança controversa, Laudrup decidiu se juntar ao Real Madrid após a Copa do Mundo de 1994. Com a conquista da La Liga em 1995, Laudrup se tornou o único jogador a ganhar a liga espanhola cinco vezes seguidas por dois clubes diferentes. Saiu para se juntar ao Vissel Kobe, deixando para trás um legado de ser um dos jogadores mais talentosos a jogar pelos dois clubes.

LUIS ENRIQUE

O atual treinador do Barcelona se juntou ao Real Madrid vindo do Real Sporting de Gijón, em 1991, passando cinco anos na capital e marcando em sua vitória por 5 a 0 sobre o Barcelona, em janeiro de 1995. Sob a alegação de que não se sentia apreciado o suficiente e com o fim de seu contrato, Luis Enrique partiu em 1996 para os gigantes catalães.

Embora tratado com cautela no início, se tornou uma lenda no novo clube, onde jogou por oito anos, tornou-se capitão e marcou 73 gols em 207 aparições. Se aposentou em 2004, aos 34 anos, e passou a treinar o Barcelona para a glória da La Liga e da Liga dos Campeões.

Luis Enrique jogou pelo Barcelona por oito anos (Foto: Divulgação)

BERND SCHUSTER

Em sua passagem de 8 anos pelo Barcelona, Bernd Schuster fez 170 jogos pelo clube catalão. O alemão era um talento precoce e rapidamente se tornou um favorito dos torcedores, ganhando a Bola de Prata Europeia em 1980 e a Bola de Bronze em 1981 e 1985.

Sua transferência para o Real Madrid, em 1988, foi altamente controversa e aconteceu em um momento em que o time estava começando a recuperar o controle da La Liga. O jogador permaneceu nos Blancos por dois anos, marcando 13 gols em 61 partidas. Schuster posteriormente treinou o Real Madrid em 2007 e os conduziu ao título da La Liga.

E MAIS…

Outros jogadores famosos que atuaram nos dois times incluem Samuel Eto'o, Javier Saviola, Albert Celades, Julen Lopetegui, Luis Milla, Ricardo Zamora e, mais recentemente, Takefusa Kubo, contratado pelo Real Madrid no verão de 2019, embora agora jogue pelo Real Sociedad depois de ter passado quatro anos na academia do Barcelona, de 2011 a 2015.

