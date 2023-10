Esta será a primeira experiência de Christophe como treinador fora do solo francês. Antes do Paris, havia sido técnico de Saint-Étienne, Lille e Nice. Durante sua passagem na capital, Galtier foi acusado por um ex-diretor esportivo do Nice de ter cometido atos de racismo e de intolerância religiosa, contra jogadores negros e muçulmanos do clube da Costa Azul. O marselhês chegou a ser detido, mas foi solto, e as investigações do caso seguem em andamento.