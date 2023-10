Vitor Reis, Figueiredo, Estêvão e Riquelme Fillipi são figuras carimbadas na Seleção, tendo participado de boa parte do ciclo. A novidade ficou por conta de Luighi, que teve sua primeira convocação. O atacante vive grande fase, sendo o artilheiro do sub-17 alviverde no ano, com 20 gols em 18 jogos.