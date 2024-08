Chelsea vende joia brasileira para time do mesmo dono

Deivid Wasghinton não teve oportunidades no Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 15:01 • Londres (ING)

Menos um jogador para o elenco do Chelsea na temporada 2024/25. Apenas um ano depois de deixar o Santos, por € 16 milhões, Deivid Washington está a caminho do Strasbourg por € 21 milhões. O valor é histórico para o clube francês, que pertence aos mesmos donos dos Blues. A informação foi divulgada pelo jornal francês L'Équipe.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Deivid Washington fez apenas três jogos no time principal do Chelsea, passando mais tempo na equipe sub-20, onde fez 11 jogos e marcou seis gols. O atacante participou dos minutos finais da vitórias contra o Everton e da derrota contra o Brentford, pela Premier League, além da vitória contra o Preston North End na Copa da Inglaterra.

➡️Em jogo de oito gols, Chelsea goleia o Wolverhampton pela Premier League

Depois de se destacar pelo sub-20, Deivid teve pouco tempo para mostrar seu futebol no time profissional do Santos, tendo atuado em 16 partidas e marcado dois gols. Em 2023, a venda aconteceu por uma urgência financeira do Peixe, pelo valor de € 15 milhões. O jogador tinha contrato até 2030 com o Chelsea.

Deivid Wasghinton e Ângelo: meninos da Vila vendidos ao jovem e extenso elenco do Chelsea (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

➡️ Nova camisa do Chelsea faz homenagem ao movimento punk; veja

O Strasbourg foi casa de Ângelo, companheiro de Deivid na base do Santos. A promessa da Vila foi comprada pelo Chelsea por € 15 milhões, porém teve um empréstimo ao time francês parceiro, pelo qual atuou em 25 partidas, com três assistências e nenhum gol. Nesta temporada, ele participou de três amistosos de pré-temporada com os Blues, mas ainda tem futuro indefinido.