Chelsea vence Manchester United na Premier League e entra em zona de Champions

O Chelsea venceu o Manchester United por 1 a 0, nesta sexta-feira (16), pela 37ª rodada da Premier League. O lateral-esquerdo Cucurella foi o autor do único gol da vitória da equipe londrina marcado no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Enzo Maresca chegou aos 66 pontos e subiu para a 4ª colocação, que coloca o clube em zona de classificação para a próxima Champions League. Por outro lado, os Diabos Vermelhos seguem com 39 pontos e estacionados na 16ª colocação.

Como foi a partida entre Chelsea e Manchester United?

Na etapa inicial, o Manchester United iniciou melhor e chegou a abrir o placar com Maguire aproveitando cruzamento de Bruno Fernandes e escorando para o fundo das redes aos 15 minutos. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do zagueiro. Na sequência, o Chelsea cresceu na partida e teve uma grande chance com James aproveitando um rebote da zaga e acertando um lindo chute na trave. Os Blues ainda reclamaram de um pênalti em uma finalização de Enzo Fernández na mão de Hojllund, mas a arbitragem mandou seguir. Nos acréscimos, Cole Palmer foi acionado na entrada da área e bateu colocado para boa defesa de Onana.

Na volta do intervalo, o Manchester United iniciou melhor o segundo tempo com duas boas chances desperdiçadas por Mount e Bruno Fernandes em finalizações pela linha de fundo. Mas aos 25 minutos, o Chelsea abriu o placar em uma linda jogada de Reece James pela direita e um cruzamento na cabeça de Cucurella para estufar as redes. No ataque seguinte, Madueke recebeu passe em profundidade de Palmer livre de marcação na área, mas o atacante perdeu grande oportunidade ao chutar muito mal e ao lado do gol. Em resposta, os Diabos Vermelhos chegaram com perigo com Diallo pelo lado direito, que limpou a marcação de Cucurella e bateu forte para boa defesa de Sánchez.

O que vem por aí para Chelsea e Manchester United?

Na quarta-feira (21), o Manchester United encara o Tottenham na final da Europa League em busca de uma vaga na próxima Champions League, às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Chelsea visita o Nottingham Forest, no domingo (25), às 12h (de Brasília), pela 38ª rodada da Premier League antes de encarar o Betis, pela final da Conference League.

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 1 x 0 Manchester United - Premier League

37ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 16 de maio de 2025, às 16h15 (de Brasília).

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING).

🥅 Gols: Cucurella, 25'/2ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Diallo, Ugarte e Heaven (MUN); Palmer (CHE)

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto (Gusto), George (Lavia) e Madueke.

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; Lindelof, Maguire e Luke Shaw (Heaven); Mazraoui, Casemiro (Ugarte), Bruno Fernandes (Mainoo) e Dorgu; Diallo, Hojllund e Mount (Garnacho).