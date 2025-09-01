Chelsea quebra contrato de empréstimo e repatria campeão do Mundial

A poucas horas do fechamento da janela de transferências do verão europeu, o Chelsea tomou a decisão de repatriar o atacante Marc Guiu, que havia sido emprestado ao Sunderland no dia 6 de agosto. Em menos de um mês, os Blues mudaram de ideia e o acordo será rompido, ainda que com uma penalização acordada entre as partes, segundo informações do jornal "As", da Espanha. A decisão foi tomada por Maresca e pela comissão técnica após os últimos movimentos no elenco.

Ainda de acordo com o diário espanhol, os fatores determinantes de trazer Marc Guiu de volta foi após a lesão de Liam Delap, durante a vitória por 2 a 0, sobre o Fulham, pela terceira rodada da Premier League, e a recusa de Nicholas Jackson em retornar aos Blues.

O Chelsea e o Bayern fecharam um acordo, por empréstimo com opção de compra, pelo atacante, os ingleses cancelaram a operação, mas Nicholas Jackson já tinha desembarcado em Munique e bateu o pé que não voltará à Londres para reintegrar o elenco. Com a situação do senegalês, a alternativa mais rápida foi repatriar Marc Guiu, que surge com uma nova oportunidade de brilhar em Stamford Bridge.

Início de Marc Guiu pelo Sunderland antes de retorno ao Chelsea

Marc Guiu marcando o gol do empate para o Sunderland (Foto: Reprodução/X)

Marc Guiu estreou com a camisa do Sunderland na derrota contra o Burnley, por 2 a 0, pela segunda rodada da Premier League, onde atuou por apenas onze minutos. Na segunda partida, o espanhol foi titular contra o Huddersfield, na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, e marcou o único gol no empate dos Black Cats, que avançaram nos pênaltis. Ele também atuou no fim de semana contra o Brentford.

Após oito anos, o Sunderland enfim voltou para a Premier League e quer se firmar na elite. Sob o comando do técnico Regis Le Bris, o clube se reforçou significativamente no mercado de transferências, investindo mais de R$ 1 bilhão. Guiu estava entre as principais contratações dos Black Cats, junto do atacante Simon Adingra, os meio-campistas Grait Xhaka, Habib Diarra e Enzo Le Fée, o lateral-esquerdo Reinildo e o defensor Omar Alderete.

