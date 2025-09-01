Europeus reagem a atitude inesperada de Endrick no estádio do Real Madrid
Brasileiro trata lesão sofrida no final da última temporada
Afastado dos gramados desde o final da última temporada, Endrick virou assunto durante Real Madrid x Mallorca pela La Liga. O jogador viralizou no mundi inteiro graças a uma atitude inusitada com um torcedor, durante o jogo do Real. Assista e confira a repercussão;
📄Endrick joga pedra, papel e tesoura com torcedor do Real Madrid
O retorno de Endrick aos gramados pelo Real Madrid é iminente. O atacante já está em fase final de recuperação da lesão sofrida no tendão da coxa, ainda em 2024/25.
A tendência esperada pelo departamento médico merengue é que o jogador esteja disponível pela primeira vez para o técnico Xabi Alonso após a Data Fifa de setembro. Pela contusão, inclusive, seu nome nem sequer foi incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira.
Com isso, espera-se que Endrick seja relacionado para o confronto com a Real Sociedad, no dia 14 de setembro. Caso ainda seja precoce, o compromisso com o Espanyol, sete dias depois, deve ser o limite.
