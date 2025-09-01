menu hamburguer
Europeus reagem a atitude inesperada de Endrick no estádio do Real Madrid

Brasileiro trata lesão sofrida no final da última temporada

imagem cameraEndrick com seua esposa no estádio Santiago Bernabeu (Foto: Reprodução)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
13:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

Afastado dos gramados desde o final da última temporada, Endrick virou assunto durante Real Madrid x Mallorca pela La Liga. O jogador viralizou no mundi inteiro graças a uma atitude inusitada com um torcedor, durante o jogo do Real. Assista e confira a repercussão;

📄Endrick joga pedra, papel e tesoura com torcedor do Real Madrid

O retorno de Endrick aos gramados pelo Real Madrid é iminente. O atacante já está em fase final de recuperação da lesão sofrida no tendão da coxa, ainda em 2024/25.

A tendência esperada pelo departamento médico merengue é que o jogador esteja disponível pela primeira vez para o técnico Xabi Alonso após a Data Fifa de setembro. Pela contusão, inclusive, seu nome nem sequer foi incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira.

Com isso, espera-se que Endrick seja relacionado para o confronto com a Real Sociedad, no dia 14 de setembro. Caso ainda seja precoce, o compromisso com o Espanyol, sete dias depois, deve ser o limite.

Endrick - Real Madrid
Endrick em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

