Irmão de Bellingham está a caminho do Borussia Dortmund, diz jornal

Jobe Bellingham está prestes a seguir os passos do irmão mais velho, Jude Bellingham. De acordo com fontes do "The Athletic", o Borussia Dortmund está cada vez mais confiante na contratação da joia do Sunderland, apesar do interesse de outros clubes alemães, como o Eintracht Frankfurt e o Leipzig.

Até o momento, ainda não há um acordo entre Borussia Dortmund e Sunderland sobre o valor da transferência, mas fontes do portal norte-americano estão confiantes de que um acordo será alcançado. O Frankfurt também aparece como interessado.

Após conquistar o acesso à Premier League com o Sunderland em partida emocionante, Jobe viajou à Alemanha para conhecer as estruturas do Frankfurt. Markus Krösche, CEO do clube, foi o encarregado por mostrar a cidade, estádio e as instalações do Frankfurt para o jogador e sua família. A comissão técnica também esteve presente, detalhando mais sobre sua função dentro de campo, com papel fundamental na disputa da Champions League.

Contudo, o Dortmund também está fazendo sua parte para tentar convencer o jogador. O técnico Niko Kovač, o diretor esportivo Sebastian Kehl e o CEO de esportes Lars Ricken visitaram Jobe na Inglaterra no final de abril. Mais recentemente, em um gesto de compromisso do Dortmund, Kehl viajou até Ibiza para encontrar a família de Bellingham e reforçar a proposta do clube.

O Borussia confia na narrativa de Jude já ter jogado em Dortmund e ter feito sucesso para mostrar a Jobe que este é o caminho certo.

Quem é Jobe Bellingham, irmão de Jude?

Jobe Bellingham, irmão de Jude comemorando acesso à Premier League pelo Sunderland (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois anos mais novo que o irmão badalado Jude, Jobe Bellingham foi revelado pelo Birmingham e se transferiu ao Sunderland em 2023. Por lá, o meia foi um dos protagonistas da equipe que conseguiu acesso à Premier League na temporada. Ao todo, foram quatro gols e três assistências em 43 jogos, o que rendeu ao jogador o prêmio de melhor jogador jovem da Championship.

