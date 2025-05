O Chelsea, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes 2025, está perto de anunciar a contratação do atacante Liam Delap, de 21 anos. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano e do portal OneFootball, o jogador do Ipswich Town escolheu os Blues como seu destino, mesmo sendo alvo de outros clubes da Premier League e da Juventus.

Delap tem passagem pelas categorias de base do Manchester City e se destacou na última temporada com 12 gols e duas assistências em 37 partidas da Premier League. Apesar do bom desempenho individual, não conseguiu evitar o rebaixamento do Ipswich Town para a Championship.

Com a queda do clube, o atacante passou a ser um dos nomes mais visados do mercado, especialmente por conta da cláusula de rescisão fixada em apenas 35 milhões de euros. Juventus, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest e Everton estavam entre os interessados, mas Delap já comunicou sua decisão de defender o Chelsea.

O jovem atacante será comandado pelo italiano Enzo Maresca, técnico recém-contratado pelos Blues e campeão da Conference League com o Leicester City após goleada por 4 a 1 sobre o Real Betis na final.

Com a possível chegada de Delap, o Chelsea busca reforçar seu setor ofensivo para a disputa da Premier League e também do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Flamengo em uma eventual semifinal, caso ambas as equipes avancem.