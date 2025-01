SBT perde direito de transmissão da última rodada da Champions League; entenda

O SBT não vai transmitir a última rodada da fase de Liga da Champions League nesta quarta-feira (29). Ao todo, serão 18 jogos, que serão transmitidos de forma exclusiva pela TNT e pelo streaming da Max, da Warner. A informação foi dada primeiramente pelo site "F5", da "Folha de São Paulo".

A emissora paulista confirmou a informação publicamente e alegou questões contratuais para determinado cenário. O canal também afirmou que não houve qualquer tipo de negociações entre as partes envolvidas em busca de uma liberação de sinal.

O atual contrato prevê os direitos de transmissão da Champions League pelo SBT apenas nas tardes de terça-feira. Como a rodada em questão acontecerá na quarta-feira, a emissora não irá transmitir as partidas. A única exceção prevista no contrato é a final do torneio, previsto para um sábado.

Neste cenário, o SBT só irá voltar a transmitir as partidas da Champions League em fevereiro. Na ocasião, a competição estará na fase de play-off, uma antes da de mata-mata. O jornalista Tiago Leifert seguirá no comando das narrações do torneio pela emissora, que tem contrato com o evento até o fim da temporada de 2027.

Última rodada da fase de Liga da Champions League

Nesta quarta-feira (29) acontecerá a decisão dos times que vão seguir vivos na tradicional competição europeia. Clubes como Manchester City e PSG correm risco de serem eliminados na primeira fase do torneio. O time inglês enfrenta o Club Brugge, em casa. Já o francês, encara o Stuttgart, fora de casa. Ambos os confrontos acontecem às 17h (horário de Brasília).

