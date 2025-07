Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, faleceu nesta terça-feira (22) aos 76 anos. O comunicado da morte foi emitido pela família, que não especificou a causa; o cantor, porém, já havia declarado sofrer de Doença de Parkinson, condição neurológica que o afetou nos últimos cinco anos de vida.

- É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento - declarou a família de Ozzy.

O "Príncipe das Trevas", como era conhecido pelos fãs, tinha "Ozzy" como apelido, mas seu nome completo era John Michael Osbourne. Em 1970, o cantor lançou o disco "Black Sabbath", com Tony Iommi (guitarra), Bill Ward (bateria) e Geezer Butler (baixo), e seguiu em turnê até 1978, quando saiu para formar outra banda, a Blizzard of Ozz.

Nos anos 1990, retornou ao Sabbath para os seguintes anos de sua carreira, entre idas e vindas para turnê. Entre as músicas mais marcantes de sua carreira, estão os singles "War Pigs", "Paranoid", "Mama I'm Coming Home" e "Crazy Train". O último show da carreira de Ozzy aconteceu há cerca de duas semanas, em reunião com o Black Sabbath, que virará filme. A apresentação aconteceu no Villa Park, estádio do Aston Villa, clube do qual o vocalista era torcedor declarado.

💙♥️ O amor de Ozzy Osbourne pelo Villa

A relação do cantor, nascido na cidade de Birmingham, com os Lions era muito próxima. Nos dois últimos lançamentos de uniformes, a diretoria escolheu usar Osbourne como um dos aficionados ilustres que usaram o manto azul e grená, junto a Geezer Butler, também apaixonado pelo time - e que usou um pequeno escudo do Villa em seu baixo na apresentação do dia 5 de julho.

Na última rodada da fase de liga da Champions de 2024/25, Ozzy foi homenageado pela torcida com um lindo mosaico antes do confronto com o Celtic. A iniciativa deu certo, já que em campo, Morgan Rogers fez três gols e ajudou a equipe a superar os escoceses por 4 a 2, garantindo qualificação direta às oitavas de final continentais.

Outro clube que Osbourne vestiu a camisa foi o Flamengo. Durante seu show no Rock in Rio de 1985 - o primeiro da história -, o inglês estava com o Manto Sagrado por baixo da roupa com a qual iniciou a apresentação, tirando-a posteriormente para exibir o vermelho e preto.