Casemiro é anunciado por clube espanhol

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 10:40 • Manchester (ING)

Casemiro, volante do Manchester United, foi anunciado pelo Marbella, da terceira divisão do futebol espanhol. Mas o acerto não foi para atuar em campo; o brasileiro se tornou um dos acionistas do clube a partir da próxima temporada.

- É uma honra para mim ingressar no Marbella, porque a minha maior motivação são as espetaculares possibilidades de crescimento do clube. Já estive várias vezes na cidade com a minha família, e somos apaixonados por ela, queremos estar ligados com ela para toda a vida. Sem dúvidas, juntos sonharemos em levar o Marbella ao topo, mas vamos desfrutar nosso maravilhoso acesso à Terceira Divisão agora - afirmou o jogador.

Casemiro segue tendo contrato em vigor com o Manchester United, expirando apenas em junho de 2026. Porém, após uma temporada abaixo das expectativas e com problemas físicos, a diretoria dos Red Devils não se opõe a uma possível venda.

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, desponta hoje como o principal comprador em potencial. Cristiano Ronaldo, que foi seu companheiro tanto em Trafford quanto no Real Madrid, está influenciando diretamente a diretoria para fazer uma oferta, que pode chegar a 90 milhões de euros (mais de R$ 513 milhões na cotação atual).

Casemiro posa com a camisa do Marbella (Foto: Reprodução / X)

