Manchester United está pronto para vender Casemiro, afirma jornal

Casemiro em ação pelo Manchester United. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 18:47 • Manchester (ING)

Tudo indica que Casemiro não seguirá no Manchester United na próxima temporada. Segundo o portal Football Insider, o brasileiro não tem feito jus ao investimento realizado pelos Red Devils e a alta cúpula do clube já está decidida a vender o volante, que atrai interesse de europeus e sauditas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os debates reacenderam no último domingo: Casemiro foi um destaque negativo no último jogo dos Red Devils, o traumático empate por 3 a 3 com o Coventry City, que gerou uma enxurrada de críticas ao time: o brasileiro, que foi escalado de zagueiro no jogo, foi considerado lento e desacostumado com a função. Além disso, Casemiro foi único jogador do time a desperdiçar a cobrança de pênalti na decisão, vencida pelo time de Manchester.

Casemiro tem cinco gols e três assistências pelo Manchester United. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

A grande questão da situação é o alto salário do brasileiro. Segundo o portal Capology, Casemiro recebe cerca de 450 mil libras semanais, e até o final do contrato com o United, o valor somado chega a 47 milhões de libras. O custo-benefício ainda não se provou vantajoso e o Manchester United quer tirar o nome do volante da sua lista de pagamentos.

Casemiro tem sido muito criticado em sua primeira temporada no Manchester United. Paralelamente à má fase técnica, marcada pela falta de mobilidade, Casemiro tem visto Kobbie Mainoo, de apenas 19 anos, assumir o protagonismo da posição.

Por conta do alto salário, é altamente provável os times europeus não cubram o valor exigido. Com isso, o mais provável destino do brasileiro deve ser a Arábia Saudita, onde jogam os ex-companheiros de Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Benzema. Nenhum clube foi confirmado como favorito para contratá-lo.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!