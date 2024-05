Casemiro desabafa sobre críticas na temporada: ‘Desrespeito’

(Foto: OLI SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 11:41 • Manchester (ING)

Casemiro, volante do Manchester United, desabafou, em entrevista à 'SkySports', sobre as críticas que vem recebendo por baixos desempenhos na Premier League. O jogador ficou de fora da lista da convocação da Seleção Brasileira do técnico Dorival Junior para disputar a Copa América.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Fui considerado uma das melhores contratações da Premier League na temporada passada e agora não valho mais nada? A crítica é desrespeitosa. Então quando falta respeito é preocupante, e eu também não tenho que respeitar isso - disse Casemiro, em entrevista à Sky Sports.

+ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

Atualmente jogando como zagueiro na escalação de Erik ten Hag, o jogador de 30 anos vive má fase com a camisa dos Diabos Vermelhos, muito por conta dos problemas físicos que os defensores do United vêm passando. O que fez com que o atleta ficasse fora de uma convocação da Seleção Brasileira pela primeira vez, por opção do treinador, desde 2017.

(Foto: Ian Hodgson/AFP)

Casemiro encerrou sua lendária passagem no Real Madrid em julho de 2022 e foi contratado por cerca de 70 milhões de euros (R$ 365 milhões) para integrar à equipe de Manchester. Após uma primeira boa temporada, com a conquista da Copa da Liga Inglesa, os Red Devils, assim como o volante, não repetiram o desempenho, resultando numa possível saída do técnico.

No lugar do ex-Merengue, Dorival convocou outros brasileiros meio-campistas que atuam na Premier League: João Gomes voltou a aparecer nas listas, inclusive como titular, Andreas Pereira, Douglas Luiz e o retorno de Lucas Paquetá, após os escândalos de esquemas de aposta.