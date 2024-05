Comentarista dispara contra Casemiro: ‘Tem que ir para MLS ou Arábia Saudita’

Casemiro em ação pelo Manchester United (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 08:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Casemiro não vem tendo vida fácil na Inglaterra. Jogando como zagueiro, o brasileiro foi alvo de muitas reclamações após o Manchester United ser goleado por 4 a 0 diante do Crystal Palace, em partida realizada na última segunda-feira (6), pela Premier League.



Comentarista da Sky Sports e lenda do Liverpool, Jamie Carragher foi um dos maiores críticos e detonou a atuação do camisa 18 dos Diabos Vermelhos.

- Eu disse no intervalo que Erik Ten Hag deveria tirar o Casemiro. Acho que ele precisa saber que só deve ter mais três jogos no nível mais alto e depois ir para a MLS ou para a Arábia Saudita. Ele é um jogador muito bom para se submeter a isso. Um homem desse nível não deveria estar passando pelo que está passando - declarou o ex-zagueiro.

Casemiro teve participação em dois dos quatro gols do adversário. No primeiro, foi driblado por Olise, que abriu o placar para os donos da casa. Já no segundo tempo, ele foi desarmado em lance que acabou resultando no tento que fechou a goleada.

O brasileiro chegou a marcar duas vezes, mas ambos gols foram anulados. O primeiro deles deles por falta de Hojlund no goleiro, e o outro por impedimento do volante. O Manchester United volta a campo domingo (12), às 12h30, no clássico contra o Arsenal, em Old Trafford.

Casemiro comete erro durante a partida entre Manchester United e Crystal Palace, pela Premier League (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)