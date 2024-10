Morre Johan Neeskens, ídolo da seleção da Holanda, aos 73 anos

Johan Neeskens era um dos pilares do Carrossel Holandês nas Copas do Mundo de 1974 e 1978 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 12:43 • Redação do Lance!

Integrante do Carrossel Holandês nas Copas do Mundo de 1974 e 1978, o ex-meio-campista Johan Neeskens morreu, neste domingo (6), aos 73 anos. A federação holandesa de futebol anunciou o falecimento do jogador e se despediu do ídolo nesta segunda-feira. A causa da morte não foi divulgada.

- Estamos profundamente tristes com o falecimento repentino de Johan Neeskens. Para sempre um dos nossos maiores ícones. Descanse em paz, Johan - informou a federação holandesa.

Neeskens foi um dos pilares da Laranja Mecânica nos anos 70 e foi contemporâneo do xará Johan Cruyff. Ambos atuaram no Ajax - onde fez parte do time que ganhou a Champions League três vezes -, no Barcelona e na seleção, fazendo parte de uma das maiores revoluções táticas do futebol.

Johan Neeskens foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo de 1974, ano em que a Holanda chegou na final, mas acabou perdendo para a Alemanha. Pela Holanda, o ex-jogador marcou 17 gols em 49 partidas.

Além das passagens nos clubes europeus, o holandês se transferiu aos Estados Unidos, onde atuou pelo New York Cosmos e outros clubes menores. Ele encerrou a carreira no futebol suíço, em 1991. Anos depois de sua aposentadoria, ele se tornou treinador, acumulando passagens como assistente na seleção da Austrália como auxiliar técnico do Barcelona em 2013.