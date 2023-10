- Todo mundo manda uma mensagem para você quando algo acontece, mas assim que acaba, eles não falam mais com você. Mas tive apoio! Do clube, claro, e também dos jogadores, principalmente daqueles que já sofreram essas coisas. É assim que as coisas vão mudar: se os jogadores estiverem juntos. Quando passei por isso, recebi muito apoio, o que é bom. Acima de tudo, devemos continuar a lutar. Por muito tempo... Para sempre! Isto não vai parar imediatamente e não vou parar de lutar. Tudo em uníssono. Se eu enfrentar o racismo sozinho, o sistema me esmagará facilmente - disse Vini Jr.