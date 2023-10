No futebol holandês, Odegaard vestiu as camisas de Heerenveen e Vitesse, ambas por empréstimo. Na temporada 2019/20, foi cedido à Real Sociedad, onde obteve maior destaque e chamou a atenção do Arsenal, que o contratou em definitivo no início de 2021. Desde então, se tornou um dos pilares do time de Mikel Arteta, se consolidando como uma liderança técnica.