Em Bari, a Itália não tomou conhecimento da seleção de Malta e aplicou 4 a 0, com gols de Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi (duas vezes) e Davide Frattesi. A vitória leva a Azzurra aos 10 pontos e à vice-liderança do Grupo C das Eliminatórias da Euro, que é liderado pela Inglaterra, com 13 pontos. Os malteses seguem zerados, com seis derrotas em seis jogos.