Este jogo marcou a estreia de Julian Nagelsmann no comando técnico da Alemanha, que vinha de uma crise sem precedentes. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Christian Pulisic arrancou com a bola pela esquerda e finalizou no ângulo de fora da área, anotando um golaço. Mas aos 39, Gündogan deixou tudo igual aproveitando o rebote do goleiro Matt Turner.