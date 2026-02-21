Candidato à presidência no Barcelona promete retorno de Messi

O pré-candidato à presidência do Barcelona, Victor Font, lançou uma das primeiras propostas de impacto da campanha eleitoral ao colocar Lionel Messi no centro de seu projeto. Em apresentação realizada neste sábado (21), Font afirmou que, caso seja eleito no dia 16 de março, buscará viabilizar o retorno do craque argentino aos gramados com a camisa blaugrana e ainda propôs torná-lo presidente de honra do clube.

Líder da plataforma Nosaltres, Victor Font dividiu sua proposta em três pilares: institucional, econômico e esportivo. O primeiro prevê a nomeação de Messi como presidente honorário, medida que dependeria de aprovação da Assembleia Geral após uma reforma estatutária.

– Messi é um exemplo não só como jogador de futebol, mas também como pessoa. Messi reflete o que nós, torcedores do Barça, somos. Um líder trabalhador, comprometido e honesto que ama o Barça – declarou Font.

O candidato também defendeu que o argentino não pode encerrar sua trajetória no clube da forma como aconteceu em 2021, quando deixou o Barcelona sem uma despedida oficial diante da torcida. Para Font, apenas com a saída de Joan Laporta da presidência seria possível proporcionar a Messi o adeus que merece.

– Messi não pode encerrar sua trajetória no Barça com uma despedida em uma sala fechada. É impensável. Messi precisa se aposentar em campo. Obviamente, como isso acontecerá depende de seus desejos e de sua situação no final de 2026. O que queremos dizer é que a única maneira de ele se despedir como merece, com a camisa do clube e em campo, é se Joan Laporta não estiver mais no poder após 16 de março – afirmou.

Messi visita novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

O projeto tridimensional para o Barcelona

Além do aspecto institucional, Font apresentou uma proposta econômica que prevê vincular para sempre a marca Messi ao Barcelona. Nesse contexto, revelou que estuda um acordo estratégico com o Inter Miami, clube pelo qual o argentino atualmente joga nos Estados Unidos.

– Estamos estudando um acordo estratégico com o Inter Miami, porque somos clubes complementares e existem sinergias potenciais – disse o candidato, sem detalhar como funcionaria essa parceria.

A terceira parte do projeto é justamente a possibilidade do retorno de Messi aos gramados pelo Barcelona. Font, no entanto, fez questão de pontuar que qualquer decisão sobre uma eventual volta dependeria da aprovação do departamento esportivo, liderado por Carles Panchart, Albert Puig e Francesc Cos, além do técnico da equipe principal.

Font também criticou a gestão de Joan Laporta e classificou a saída de Messi como "uma das piores coisas deste mandato". A declaração gerou reação imediata dos apoiadores presentes no evento.

Apesar do entusiasmo da campanha, fontes próximas a Messi consultadas pelo jornal AS se distanciaram de qualquer informação que ligue o jogador à candidatura de Victor Font. O argentino não pretende se envolver no processo eleitoral do Barcelona.

As eleições estão marcadas para o dia 16 de março. Victor Font é um dos nomes que disputarão a sucessão de Joan Laporta, que busca a reeleição.

