O Lance! apresenta os melhores palpites para Barcelona x Levante, pela 25ª rodada de La Liga. O confronto acontece neste domingo, 22 de fevereiro, às 12h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Barcelona x Levante (22/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A equipe do Barcelona chega com grande favoritismo para este confronto. Com seu perfil ofensivo e padrão de controle das ações da partida, o time tem conseguido sair na frente do placar na maioria dos jogos recentes, o que reforça nosso palpite para mais um início dominante.

Somado ao alto volume de gols na competição — em que a equipe catalã possui o melhor ataque, com média de 2,7 gols marcados por partida — a tendência é de mais uma atuação consistente, especialmente atuando em casa. Além disso, nas últimas dez partidas do Barcelona, a média de gols totais foi de 3,6 por jogo, evidenciando um cenário favorável para um confronto com muitas bolas na rede. Diante desses números, nosso palpite para um duelo com alta produção ofensiva surge como uma excelente opção.

O Barcelona marcou o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos da temporada, além de em sete dos últimos nove confrontos contra o Levante A equipe do Levante sofreu o primeiro gol em seis dos últimos sete jogos Em seis dos últimos doze jogos da equipe catalã, tivemos volume de mais de 3,5 gols

Outros palpites para Barcelona x Levante

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Raphinha segue cada vez mais consolidado como peça fundamental no sucesso do Barcelona nas últimas temporadas. Nesta temporada, o brasileiro já soma 13 gols e cinco assistências pela equipe catalã, demonstrando grande regularidade e protagonismo ofensivo. Diante desse momento positivo, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva de Raphinha.

Aliado ao forte volume ofensivo apresentado pelo Barcelona, está também o alto número de escanteios a seu favor. Nas últimas dez partidas, o time registra média de 8,3 tiros de canto por jogo. Somando esse dado ao histórico recente do confronto — em que cinco dos últimos seis jogos superaram a marca de 10,5 escanteios totais — o cenário se mostra novamente favorável para esse padrão se repetir mais uma vez.

Já em partidas pela La Liga, as equipes apresentam médias de 1,5 e 2,3 cartões recebidos por jogo, mantendo um perfil dentro do padrão da competição. Considerando que em todos os últimos seis confrontos diretos tivemos menos de 4,5 cartões e que ambas mantêm comportamento disciplinar mais controlado, o palpite para um número reduzido de advertências surge como uma opção bastante consistente para este duelo.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona vive um momento atípico na temporada. A equipe vem de duas derrotas consecutivas: uma goleada por 4 a 0 para o Atlético de Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, e o revés por 2 a 1 diante do Girona na última rodada de La Liga. Além da grande desvantagem para o confronto de volta diante do Atlético, o time catalão também perdeu a liderança do Campeonato Espanhol, permitindo que o Real Madrid assumisse a primeira colocação.

Agora, o Barça chega pressionado para dar uma resposta e retomar o caminho das vitórias neste próximo compromisso contra o Levante. Para o duelo, a equipe segue desfalcada de Gavi, Pedri e Andreas Christensen, todos ainda em recuperação de lesão.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Levante - Momento e escalação

O Levante vive uma campanha bastante complicada na atual edição de La Liga, ocupando a penúltima colocação na tabela. A equipe chega pressionada após três derrotas consecutivas e apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, cenário que mantém viva a ameaça de um novo rebaixamento. No compromisso mais recente, foi derrotada pelo Villarreal por 1 a 0.

Agora, visita o Barcelona em busca de uma reação na temporada. Apesar da missão extremamente difícil, o Levante ainda mantém esperanças de permanência na elite do futebol espanhol.

Provável escalação do Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Adrián de la Fuente e Manuel Sánchez; Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Kareen Tunde, Carlos Álvarez e Iván Romero; Etta Eyong. Técnico: Luís Castro.

Confronto direto e estatísticas de Barcelona x Levante

O histórico recente entre Barcelona e Levante é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Barcelona x Levante

23/08/2025 - Levante 2 x 3 Barcelona - (La Liga)

10/04/2022 - Levante 2 x 3 Barcelona - (La Liga)

26/09/2021 - Barcelona 3 x 0 Levante - (La Liga)

11/05/2021 - Levante 3 x 3 Barcelona - (La Liga)

13/12/2020 - Barcelona 1 x 0 Levante - (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Levante

Em todas as competições foram disputados 46 jogos entre as duas equipes, com 33 vitórias do Barcelona, sete empates e seis triunfos do Levante Na temporada, o Barcelona registra 100 gols marcados e 46 gols sofridos nas 38 partidas disputadas A equipe do Levante vem de 20 partidas seguidas contra o Barcelona onde sofreu gols A equipe catalã abriu o placar em quatro dos últimos cinco jogos Raphinha registra 18 participações em gol na temporada, com 13 marcados e cinco assistências

Comparação de Odds para Barcelona x Levante

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Levante

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.