Bruno Formiga revela que balançou com proposta de rival da Globo: ‘Foi difícil’

O comentarista Bruno Formiga abriu o jogo sobre a chegada à Globo, na última terça-feira (2), durante participação no podcast "Pod Pah". Ele revelou que recebeu uma proposta para entrar na Cazé TV no período em que negociava com a emissora carioca.

De acordo com o jornalista, foi difícil escolher entre as duas emissoras. De um lado, Formiga revelou que tinha o desejo de entrar para o grupo Globo, e chegou a compará-lo com o Real Madrid. Contudo, do outro, o comunicador voltaria a trabalhar com antigos amigos da época de Esporte Interativo, grupo que relacionou com o Manchester City.

- Quando teve a proposta da Live Mode, era como se a vida tivesse me dando a oportunidade de viver o que vive no Esporte Interativo, com os meus amigos, com a chance de voltar para o Rio, então foi muito difícil. Toda hora eu pensava em uma parada. Tinha um lado também, de pensar o quanto a Globo está de fato empenhada nesse projeto? Do outro lado, já é uma parada que é aquilo ali e tinha meus amigos - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Foi difícil, ter que na prática ter que escolher de ir para uma parada gigantesca, o Real Madrid, ou ir jogar com meus amigos. Que é o novo rico, como se fosse o Manchester City. Não foi fácil não. E não é demérito, não estou falando de Globo nem Cazé, mas sim, de um sonho de criança e a outra era meus amigos e a chance de reviver um passado que fui muito feliz. Preferia não ter passado por isso. Mas hoje, tenho certeza da minha decisão - concluiu.

Chegada a GE TV

Durante os últimos 12 anos, Bruno Formiga fez parte do grupo de transmissão da TNT Sports. O destaque na emissora, principalmente com as transmissões das partidas da Champions League, fez o jornalista chamar atenção da Rede Globo.

O comentarista chega a nova emissora para ser uma das peças chaves da nova GE TV, novo empreendimento da Globo no meio digital, feito para competir diretamente com a CazéTV no YouTube. O novo canal adotará formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel, oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem.

A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo, que tem crescido significativamente nos últimos anos. Além de Bruno Formiga, o narrador Jorge Iggor e os jornalistas Mariana Spinelli e Fred Bruno também fazem parte do projeto.