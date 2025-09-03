Chegadas, saídas e valores: o balanço da janela de transferências do Palmeiras

O Palmeiras fechou a janela de transferências com o elenco reformulado. Ao todo, cinco atletas chegaram à Academia de Futebol, enquanto oito nomes deixaram o clube – alguns vendidos e outros liberados de forma amigável pela diretoria.

O goleiro Carlos Miguel e os laterais Jefté e Khellven são considerados "oportunidades de mercado" pela diretoria. O camisa 1 chega para disputar posição com Weverton, que vive altos e baixos na temporada e tem contrato válido até dezembro de 2026.

Khellven, que estava no futebol russo, supre as saídas de Marcos Rocha e Mayke. A dupla estava em fim de contrato, com dificuldades para disputar posição com o argentino Giay, e foi liberada pela comissão técnica após temporadas no clube. Jefté, por sua vez, assume a posição de reserva imediato de Piquerez, após a venda de Vanderlan ao Red Bull Bragantino.

Fecham a lista de chegadas o meio-campista Andreas Pereira, desejo antigo do Palmeiras, e o atacante paraguaio Ramón Sosa.

Além do trio de laterais, a lista de atletas que deixaram o clube é composta por: Estêvão (Chelsea), Richard Ríos (Benfica), Mateus e Naves (Alverca) e Thalys (Almería). Ao todo, o clube faturou R$ 363,5 milhões, além de eventuais bonificações por desempenho esportivo dos jogadores.

Apesar de negociado ainda em 2024, os valores da transferências de Estêvão foram registrados apenas no último balanço divulgado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Valores que o Palmeiras faturou na janela de transferências

Ramón Sosa (atacante) - R$ 83,4 milhões Andreas Pereira (meio-campista) - R$ 64 milhões Jefté (lateral-esquerdo) - R$ 38 milhões Carlos Miguel (goleiro) - R$ 35 milhões Khellven (lateral-direito) - R$ 31 milhões

Total: R$ 251,4 milhões

Algumas dessas negociações envolvem metas esportivas, estipuladas no acordo acertado entre Palmeiras e os respectivos ex-clubes.