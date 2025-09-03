Chegadas, saídas e valores: o balanço da janela de transferências do Palmeiras
Verdão encerra período de negociações com elenco reformulado e cinco contratações
O Palmeiras fechou a janela de transferências com o elenco reformulado. Ao todo, cinco atletas chegaram à Academia de Futebol, enquanto oito nomes deixaram o clube – alguns vendidos e outros liberados de forma amigável pela diretoria.
O goleiro Carlos Miguel e os laterais Jefté e Khellven são considerados "oportunidades de mercado" pela diretoria. O camisa 1 chega para disputar posição com Weverton, que vive altos e baixos na temporada e tem contrato válido até dezembro de 2026.
Khellven, que estava no futebol russo, supre as saídas de Marcos Rocha e Mayke. A dupla estava em fim de contrato, com dificuldades para disputar posição com o argentino Giay, e foi liberada pela comissão técnica após temporadas no clube. Jefté, por sua vez, assume a posição de reserva imediato de Piquerez, após a venda de Vanderlan ao Red Bull Bragantino.
Fecham a lista de chegadas o meio-campista Andreas Pereira, desejo antigo do Palmeiras, e o atacante paraguaio Ramón Sosa.
Além do trio de laterais, a lista de atletas que deixaram o clube é composta por: Estêvão (Chelsea), Richard Ríos (Benfica), Mateus e Naves (Alverca) e Thalys (Almería). Ao todo, o clube faturou R$ 363,5 milhões, além de eventuais bonificações por desempenho esportivo dos jogadores.
Valores que o Palmeiras faturou na janela de transferências
- Ramón Sosa (atacante) - R$ 83,4 milhões
- Andreas Pereira (meio-campista) - R$ 64 milhões
- Jefté (lateral-esquerdo) - R$ 38 milhões
- Carlos Miguel (goleiro) - R$ 35 milhões
- Khellven (lateral-direito) - R$ 31 milhões
Total: R$ 251,4 milhões
Algumas dessas negociações envolvem metas esportivas, estipuladas no acordo acertado entre Palmeiras e os respectivos ex-clubes.
