menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Campeão mundial pela França revela luta contra depressão: 'Não saía de casa'

Umtiti foi titular da França na Copa do Mundo de 2018

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
17:47
A França venceu a Croácia na final e foi campeã da Copa do Mundo de 2018 ( FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraA França venceu a Croácia na final e foi campeã da Copa do Mundo de 2018 ( FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-zagueiro Samuel Umtiti, campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, contou que enfrentou a depressão. Em função do alto número de lesões que sofreu, especialmente nos últimos cinco anos, o francês admitiu que sofreu com problemas psicológicos, fazendo-o tomar a decisão de se aposentar precocemente dos gramados, com apenas 31 anos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em entrevista à rádio francesa RMC, o ex-jogador do Barcelona deu mais detalhes sobre o momento que viveu:

— Me afetou muito mentalmente (as lesões), talvez por causa dos episódios de depressão. Eu nem saía de casa. Aconteceram coisas que as pessoas não entenderam (…) Depois da Copa do Mundo, eu queria um tempo para entender exatamente o que estava errado e tomar as decisões certas sobre o meu tratamento. Não estava totalmente de acordo com o Barcelona — admitiu.

O anúncio da aposentadoria veio em setembro deste ano, após mais problemas decorrentes das lesões nos joelhos, vindas de um problema crônico:

continua após a publicidade

— Decidi procurar outras opções, consultar especialistas. A maioria me disse que eu não precisava de cirurgia (…) Segui os conselhos que me deram porque não sou médico. Li livros sobre o problema que tinha, parei de comer carne e peixe, segui uma dieta incrível que ajudou a reduzir a inflamação. Era tão grave que precisei mudar minha alimentação. Trabalhei duro. Estou em paz com tudo isso — finalizou Umtiti.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Umtiti, durante entrevista coletiva (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Umtiti, da França, revelou ter enfrentado a depressão (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias