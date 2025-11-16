Campeão mundial pela França revela luta contra depressão: 'Não saía de casa'

O ex-zagueiro Samuel Umtiti, campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, contou que enfrentou a depressão. Em função do alto número de lesões que sofreu, especialmente nos últimos cinco anos, o francês admitiu que sofreu com problemas psicológicos, fazendo-o tomar a decisão de se aposentar precocemente dos gramados, com apenas 31 anos.

Em entrevista à rádio francesa RMC, o ex-jogador do Barcelona deu mais detalhes sobre o momento que viveu:

— Me afetou muito mentalmente (as lesões), talvez por causa dos episódios de depressão. Eu nem saía de casa. Aconteceram coisas que as pessoas não entenderam (…) Depois da Copa do Mundo, eu queria um tempo para entender exatamente o que estava errado e tomar as decisões certas sobre o meu tratamento. Não estava totalmente de acordo com o Barcelona — admitiu.

O anúncio da aposentadoria veio em setembro deste ano, após mais problemas decorrentes das lesões nos joelhos, vindas de um problema crônico:

— Decidi procurar outras opções, consultar especialistas. A maioria me disse que eu não precisava de cirurgia (…) Segui os conselhos que me deram porque não sou médico. Li livros sobre o problema que tinha, parei de comer carne e peixe, segui uma dieta incrível que ajudou a reduzir a inflamação. Era tão grave que precisei mudar minha alimentação. Trabalhei duro. Estou em paz com tudo isso — finalizou Umtiti.

