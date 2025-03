Campeão do Mundo tem negociações com Tigres-MEX, diz jornal

O atacante do Atlético de Madrid e da seleção argentina, Ángel Correa , estaria em negociações avançadas para fortalecer a equipe do Tigres-MEX. Segundo uma nota publicada pelo “Jornal Olé”, da Argentina, o jornalista César Luis Merlo, especialista em transferências, confirmou que as negociações estão em andamento.

Atualmente, Correa é reserva na equipe comandada por Diego Simeone. Se for confirmada sua ida para o futebol mexicano, seria um verdadeiro sucesso para o mercado de transferências. Vale lembrar que o Tigres-MEX já conta com algumas estrelas em seu elenco, como o atacante francês Gignac.

Mesmo saindo do banco, Ángel Correa tem bons números pelo Atleti nesta temporada. O atacante disputou 39 partidas, anotou sete gols e contribuiu com cinco assistências. Revelado pelo San Lorenzo em 2013, Correa teve problemas para estrear pelo time espanhol. Durante os exames para oficializar a transferência, o atacante foi diagnosticado com um tumor benigno no coração e precisou passar por cirurgia.

O argentino chegou a Madri em 2015 e conquistou títulos como Liga Europa, Supercopa da Espanha e La Liga. Pela seleção principal, esteve presente nas conquistas da Copa América e Copa do Mundo.

Polêmica recente

Ángel Correa pegou cinco jogos de suspensão pela Federação Espanhola de Futebol, após insultar o árbitro no jogo contra o Getafe, no último dia nove. A sanção incluiu a suspensão automática de um jogo e outros quatro por abuso verbal. O atacante ficou de fora de jogos contra Barcelona, Espanyol, Sevilla e Real Valladolid.