Botafogo: Atlético de Madrid tenta salvar temporada antes do Mundial

A pausa para a Data Fifa veio em um momento de turbulência para o Atlético de Madrid. A equipe, que disputará o Mundial de Clubes em junho e está no grupo do Botafogo, acumula resultados negativos e encara dúvidas sobre a reta final da temporada.

Na Liga dos Campeões, o Atlético foi eliminado pelo Real Madrid, seu maior rival. No jogo de ida, perdeu por 2 a 1, e, na volta, mesmo com a vitória por 1 a 0, acabou eliminado nos pênaltis.

Pelo Campeonato Espanhol, o time comandado por Diego Simeone vem de duas derrotas consecutivas de virada que o tiraram a chance da liderança momentânea na competição. Contra o Getafe, sofreu gols aos 43 e 47 minutos do segundo tempo, e perdeu por 2 a 1.

Diante do Barcelona, o revés foi ainda mais doloroso: após abrir 2 a 0, o Atlético viu o adversário reagir e virar para 4 a 2. A derrota foi tão amarga que até o goleiro Szczesny, do Barcelona, falou em “sentir pena”.

— Até os 70 minutos, ninguém esperava este final (virada do Barcelona). Alcançamos esta vitória e estamos felizes, embora admita que sinto um pouco de pena do adversário. O futebol é brutal e pode-se dizer que faltou força ao Atlético no final e neste esporte você tem que ser ousado para aproveitar as oportunidades — disse o goleiro Szczesny, do Barcelona, após o jogo.

No momento, o Atlético de Madrid ainda tem chances de conquistar o Campeonato Espanhol. A equipe ocupa a terceira colocação, com 46 pontos, enquanto Real Madrid e Barcelona lideram com 60. O próximo compromisso será diante do Espanyol, pelo Campeonato Espanhol.

- Você descansa, e no dia seguinte tem que pensar no que vem depois, no presente. Agora é a vez do Espanyol, e temos que olhar para eles. Conseguir os três pontos e seguir em frente - disse o técnico Simeone após a derrota para o Barcelona.

Por outro lado, o time segue vivo na Copa do Rei. No jogo de ida da semifinal, novamente contra o Barcelona, o Atlético reagiu após ficar atrás no placar e empatou por 4 a 4, levando a decisão para o Metropolitano.

Antes do Mundial, além de enfrentar o Barcelona, o Atlético de Madrid ainda encara na temporada: Sevilla, Real Vallaidolid, Las Pamas, Rayo Vallecano, Alavés, Real Sociedad, Osasuna, Real Bétis e Girona.

Grupo de Atlético de Madrid e Botafogo

O Botafogo faz seu primeiro jogo no dia 15 de junho, às 23h (de Brasília). O duelo será contra o Seattle Sounders, no Lumen Field. Glorioso seguirá seus compromissos na competição no dia 19 de junho, quando enfrenta o PSG no Rose Bowl, em Los Angeles, Califórnia, às 22h. Por fim, encerra a fase de grupos contra o Atlético de Madrid em 23 de junho, às 16h, no mesmo estádio.

Já a equipe do Atlético de Madrid enfrenta PSG, Seattle Sounders e Botafogo, respectivamente.