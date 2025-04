Campeão do mundo pela Alemanha ensina como marcar Yamal e Vini Jr

O ex-jogador Philipp Lahm, lenda do Bayern de Munique e capitão da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, deu o veredito de como marcar Lamine Yamal, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid. No jornal "The Athletic", o ex-lateral escreveu sobre as características de alguns dos melhores pontas do futebol mundial, com dicas valiosas para enfrentá-los.

- Yamal supera os marcadores com uma frequência e precisão que só os melhores têm. Nunca dá mais toques que o necessário, toma decisões rápidas. O defensor precisa de concentração máxima e de capacidade para antecipar os movimentos, porque não há tempo para reagir. Ele precisa ser forçado a usar o pé mais fraco o tempo todo e não pode ter espaço - disse Lahm.

- Como marcar Vini Jr? Ele pode correr 70 metros sem perder velocidade e ainda finalizar brilhantemente no final. É crucial não dar o espaço do corte para dentro. Você tem de bloquear o ângulo e o espaço para ele atacar a área. Leve-o para fora, sempre na direção da lateral - analisou.

Desempenhos de Yamal e Vini Jr

Lamine Yamal tem apenas 17 anos e já é um dos grandes destaques do futebol, brilhando por Barcelona e seleção espanhola. Segundo levantamento do "Sofascore", o atacante foi o líder de dribles completos entre os jogadores das cinco maiores ligas europeias na temporada passada - La Liga, Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Serie A.

Na atual temporada, Yamal se tornou titular absoluto do Barcelona e já coleciona 50 jogos, tendo 15 gols e 21 assistências. Sua estreia pelo time principal do Barcelona foi na temporada 2022/23, com apenas 15 anos, quando jogou sete minutos contra o Betis, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Melhor do mundo na última temporada, Vini Jr voltou a passar por momentos delicados no Real Madrid de Carlo Ancelotti. Mesmo questionado pela torcida, o camisa 7 segue tendo papel fundamental no Real Madrid de Ancelotti na temporada. Somando todas as competições, o brasileiro já marcou 20 gols e contribuiu com 14 assistências em 48 partidas.

O brasileiro só fica atrás de Kylian Mbappé na artilharia do Real Madrid na temporada. Em seu primeiro ano frente ao clube da capital espanhola, o francês, que atua como centroavante, soma 32 gols. Vale frisar, porém, que Vini Jr foi o artilheiro do time na Champions, com oito gols.