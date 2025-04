Quem é mais rico? Compare finanças bilionárias de Barcelona e Inter de Milão

Barcelona e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League. Dentro de campo, o confronto promete equilíbrio — mas e fora dele?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Lance! Biz comparou os números dos dois gigantes europeus para entender quem domina nas finanças.

📊 Faturamento anual: vantagem catalã

Segundo a Deloitte Football Money League 2025, o Barcelona ocupa a 6ª posição entre os clubes que mais faturaram na temporada 2023/24, com €760 milhões (R$ 4,8 bilhões). Já a Inter de Milão aparece na 14ª posição, com €391 milhões (R$ 2,5 bilhões).

📈 Barcelona: €760 mi (R$ 4,8 bilhões)

📉 Inter de Milão: €391 mi (R$ 2,5 bilhões)

💸 Folha salarial: Barça lidera com folga

De acordo com dados da Capology, a folha salarial do Barcelona é de € 201 milhões por ano, enquanto a Inter gasta €140 milhões anuais com seus jogadores.

continua após a publicidade

💰 Barcelona: €201 mi (R$ 1,3 bilhão)

€201 mi (R$ 1,3 bilhão) 💰 Inter de Milão: €140 mi (R$ 895 milhões)

💎 Valor de mercado dos elencos (Transfermarkt)

No Transfermarkt, o Barcelona também leva vantagem no valor de mercado dos jogadores: €1,02 bilhão, contra €664 milhões da Inter.

🔵 Barcelona: €1,02 bi (R$ 6,5 bilhões)

€1,02 bi (R$ 6,5 bilhões) ⚫ Inter de Milão: €664 mi (R$ 4,2 bilhões)

⚔️ Batalha de gigantes dentro e fora de campo

Embora a Inter de Milão tenha se estabilizado financeiramente nos últimos anos e conquistado espaço entre os grandes da Europa, o Barcelona ainda reina com um poder econômico superior — mesmo enfrentando desafios orçamentários e dívidas recentes.

O duelo desta quarta-feira será, portanto, não apenas um teste técnico e tático, mas também um confronto de dois modelos de gestão e potência financeira.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.