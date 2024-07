Giroud anunciou aposentadoria da seleção da França (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 15:42 • Paris (FRA)

Olivier Giroud, campeão do mundo com a França em 2018, anunciou aposentadoria da seleção nesta segunda-feira (15), data em que o título completa seis anos. O centroavante fez parte do elenco que disputou a Eurocopa em solo alemão durante as últimas semanas.

- O meu maior orgulho e a minha mais bela lembrança. A minha carreira na seleção francesa nem sempre foi um rio longo e tranquilo. Às vezes duvidei, também sofri críticas, mas no fundo nunca deixei de acreditar. Esta seleção francesa que servi durante 13 anos ficará para sempre gravada no meu coração - afirmou, em comunicado nas redes sociais.

Giroud fez seu primeiro jogo pelos Bleus em novembro de 2011. Desde então, atuou em 137 oportunidades, contribuindo com 57 gols e 15 assistências. Foi titular na Copa do Mundo de 2018, e mesmo sem marcar gols, foi considerado importante para a montagem do time campeão sob o comando de Didier Deschamps.

Quatro anos depois, a história se inverteu: Olivier fez quatro gols no caminho até a final no Qatar, mas não conseguiu a conquista, parando na decisão diante da Argentina. Na Eurocopa de 2024, mais velho, se tornou reserva de jogadores como Marcus Thuram e Randal Kolo Muani; saiu do banco em quatro jogos, somando 56 minutos em campo, sem balançar as redes.

