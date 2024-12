Treinador revela surpresa com atitude ‘rara’ de Vini Jr no Real Madrid

Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, segue surpreendendo Carlo Ancelotti no comando merengue. Desta vez, o comandante italiano destacou uma característica “rara” do jogador e afirmou que ele segue sendo o melhor jogador do mundo, apesar da derrota na votação em outubro. Em coletiva anterior ao duelo entre os Blancos e o Rayo Vallecano, por LA LIGA, o treinador rasgou elogios mais uma vez ao ex-atleta do Flamengo.

— Falamos muito do Vinicius, ele segue sendo o melhor jogador do mundo para nós. Ele segue mantendo a humildade, que é bastante rara em um jogador deste nível - afirmou Ancelotti.

Vini Jr perdeu para Rodri, do Manchester City, a premiação de melhor jogador do mundo na temporada 2023-24. Apesar disso, o brasileiro não demonstrou se abalar com o resultado negativo e segue brilhando pelo Real Madrid: nesta temporada, o atacante soma 13 gols e sete assistências em 19 partidas disputadas. No jogo contra a Atalanta, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, ele retornou de lesão muscular em grande estilo, com um gol e uma assistência no triunfo por 3 a 2 que representou um “respiro” na campanha continental merengue.

Vini Jr. comemora gol em Atalanta x Real Madrid (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Semana decisiva para o Real Madrid

A partida contra o Rayo Vallecano, neste sábado (14), às 17h (de Brasília), é a última antes do time partir para o Catar, pela disputa da Copa Intercontinental. Para a decisão, Carlo Ancelotti tem uma dúvida: Kylian Mbappé. Dando a volta por cima na temporada, o francês sofreu uma lesão na coxa e ficará de fora das atividades por 10 dias.

O italiano afirmou que o atacante viajará com a delegação, mas deixou a presença no ataque em aberto. Ele também revelou que Eduardo Camavinga, fora em tratamento de uma lesão no bíceps femoral, está de volta ao time.

— A lesão de Mbappé não é algo tão sério. Não jogará a próxima partida, mas vai viajar para o Qatar. Vamos ver se ele pode jogar sem riscos ou pelo menos uma parte da partida, mas viajar, ele vai, porque pensamos que a lesão pode se recuperar até lá. Camavinga está bem e estará disponível para amanhã

O Real Madrid encara o Rayo Vallecano neste sábado (14), em Vallecas, fora de casa. Um triunfo coloca os Merengues na liderança provisória da competição: o time tem dois pontos a menos que o rival Barcelona, porém tem um jogo a menos na tabela.

