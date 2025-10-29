menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Cabia no seu time? Ex-Vasco é anunciado como técnico no Nacional, do Uruguai

Natural de Santana do Livramento, brasileiro de 44 anos fez carreira no futebol uruguaio

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/10/2025
16:12
Atualizado há 1 minutos
COPA LIBERTADORES 2025, BAHIA X BOSTON RIVER
imagem cameraJadson Viera, do Boston River, durante partida contra o Bahia na Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)
O Nacional, do Uruguai, anunciou na terça-feira (28) a contratação do técnico Jadson Viera, ex-Vasco e Internacional, com contrato válido até dezembro de 2027. O brasileiro deixou o Boston River, onde comandou a equipe na temporada passada, para substituir Pablo Peirano no Tricolor de Montevidéu, demitido na segunda-feira (27).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quem é Jadon Viera? 🧢

Nascido em Santana do Livramento, município brasileiro do oeste do Rio Grande do Sul na fronteira com o Uruguai, Viera construiu grande parte da carreira de jogador no país vizinho, formado nas categorias de base do Danubio como zagueiro e integrado ao elenco profissional entre 2001 e 2007, sendo um dos principais nomes do clube na década de 2000. Teve passagem breve pelo Vasco entre 2010 e 2011, retornando ao Nacional após deixar o futebol brasileiro.

Aposentado em 2017, iniciou a trajetória fora dos campos como auxiliar de Alexander Medina em Nacional e Talleres, retornou ao Brasil para trabalhar no Internacional em 2022 e depois o acompanhou no Vélez Sarsfield. Assumiu o cargo de treinador principal em 2024 no Boston River, conduzindo a equipe à terceira melhor campanha geral do último Campeonato Uruguaio e à fase prévia da Libertadores de 2025, eliminada pelo Bahia, e terminou o torneio Clausura em quarto lugar, com 24 pontos, um a menos que o vice-líder, enquanto o Peñarol lidera com 29 pontos, restando duas rodadas.

Em sua terceira passagem pelo Bolso, o gaúcho terá a sua grande oportunidade como técnico principal. Durante a apresentação, agradeceu ao Boston por lhe conceder a primeira chance de exercer o cargo em sua carreira e afirmou estar pronto para conquistar todos os títulos com o novo clube.

— Estou no Nacional, tenho tudo para ganhar. Nacional é isso. Poderia ter deixado passar, mas ontem (segunda-feira) à noite, quando tive a possibilidade, já decidi. Agradeço ao Boston River por tudo que me deu, porque me abriu as portas — disse Viera, ao ser apresentado na terça.

Jadson Viera na nova comissão técnica do Nacional na Ciudad Deportiva Los Céspedes (Foto: Divulgação/Nacional)
Nova comissão técnica na Ciudad Deportiva Los Céspedes (Foto: Divulgação/Nacional)

