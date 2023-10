O Chelsea visita o Burnley neste sábado (7), no Estádio Turf Moor, às 11h (de Brasília), em compromisso válido pela 8ª rodada da Premier League 2023/24. Os Clarets, donos da casa, somam apenas quatro pontos e ocupam a 18ª posição na tabela, já na zona de rebaixamento. Por sua vez, os Blues tentam se recuperar do péssimo início de campanha. Com oito pontos, os londrinos estão em 11º lugar.