É importante destacar que esta será a última competição de Arthur Elias como treinador do Corinthians. Após o término da Libertadores Feminina, ele assumirá definitivamente o comando da seleção brasileira, após a saída da sueca Pia Sundhage. O confronto desta sexta-feira colocará o Corinthians frente ao Colo-Colo, dirigido por Tatiele Silveira, que é a principal candidata a substituir Arthur Elias no comando da equipe. O confronto desta sexta-feira colocará o Corinthians frente ao Colo-Colo, dirigido por Tatiele Silveira, que é a principal candidata a substituir Arthur Elias no comando da equipe. De acordo com informações, a treinadora deve assumir o Corinthians no início de 2024, juntamente com sua comissão técnica, liderando um novo projeto sob a gestão do próximo mandato, seja com a mesma diretoria ou com uma equipe de oposição, já que as eleições presidenciais do Timão estão programadas para o dia 25 de novembro.