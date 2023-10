O Manchester United recebe o Brentford no estádio Old Trafford, às 11h (de Brasília), em jogo válido pela 8ª rodada da Premier League 2023/24. Os Diabos Vermelhos não vivem bom momento; o time comandado por Erik ten Hag soma nove pontos e é o 10º colocado, enquanto os Bees, com sete pontos, ocupam a 14ª posição.