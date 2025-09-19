Bukayo Saka: é craque ou é só mídia?

Um dos principais nomes do Arsenal e da nova geração inglesa, Bukayo Saka tornou-se figura central na Premier League e no cenário europeu. O ponta-direita é peça-chave do clube londrino há algumas temporadas e, por isso, alcançou valor de mercado estimado em 150 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Mas será que Saka vale tudo isso? Confira a análise no quadro “Esse jogador é craque ou só mídia?” ⬇️

Aos 24 anos, Bukayo Saka já deixou de ser uma promessa para se tornar referência do Arsenal. Com 1,78m, o atacante despontou no próprio clube e construiu trajetória sólida desde sua estreia. Revelado em 2019, percorreu um caminho consistente, mas também enfrentou altos e baixos em sua curta, porém intensa carreira.

Saka estreou oficialmente na temporada 18/19, mas foi em 19/20 que se firmou no elenco principal. Ao longo do Campeonato Inglês, disputou 26 partidas, marcou um gol e deu cinco assistências. Na Europa League, chamou ainda mais atenção ao anotar dois gols e quatro assistências em apenas seis jogos. Ao fim daquela temporada, somou 39 partidas, quatro gols e 12 assistências, além de conquistar seu primeiro troféu: a Copa da Inglaterra.

O destaque precoce chamou a atenção do mundo do futebol e fez crescer a expectativa de que poderia ser um sucessor dos grandes ídolos do Arsenal. Em 20/21, Saka deu novo salto e se tornou um dos poucos destaques positivos de um time em reconstrução, que terminou apenas em oitavo lugar na Premier League. Ele anotou sete gols e deu dez assistências em 46 jogos, ganhando sua primeira convocação para a seleção inglesa aos 19 anos.

Com os holofotes mundiais, Saka participou da Eurocopa de 2021, quando a Inglaterra chegou à final contra a Itália. O título não veio, e o ponta viveu um dos momentos mais duros da carreira ao perder o pênalti decisivo na disputa que consagrou os italianos. O episódio lhe rendeu críticas e injúrias raciais, mas passar por isso, fez com que o atacante alcançasse um nível de maturidade digna de astros mundiais.

A resposta veio na temporada seguinte. Em 21/22, já recuperado emocionalmente, Saka se firmou como artilheiro do Arsenal na Premier League, com 11 gols e sete assistências, além de garantir vaga seleção inglesa na disputa da Copa do Mundo do Catar. A temporada marcou o início de sua fase mais madura no clube, ainda que sem conquistas de peso no cenário europeu.

O auge individual veio em 22/23. Saka liderou o Arsenal em uma campanha quase campeã, terminando a Premier League com 14 gols e 12 assistências em 38 partidas. Foi incluído no Time do Ano da Premier League e eleito Jovem Jogador do Ano pela PFA, aparecendo ainda na lista da Bola de Ouro, em 24º lugar.

Na temporada 23/24, Saka manteve o protagonismo. O Arsenal voltou a brigar pelo título inglês, ficando apenas três pontos atrás do campeão Manchester City. O ponta somou 16 gols e 12 assistências no campeonato, além de estrear na Champions League, onde também teve bom desempenho. Ao todo, registrou 20 gols e 17 assistências em 47 jogos, sua melhor marca. Terminou em 21º na Bola de Ouro, consolidando o status de astro do clube.

Já em 24/25, o ritmo caiu. Saka sofreu uma lesão na coxa e terminou com números mais discretos: 12 gols e 14 assistências em 37 jogos. Foram números bons, 26 partcipações em 37 jogos, mas o rendimento decaiu em comparação as outras temporadas.

Bukayo Saka, destaque do Arsenal na temporada 2024-25 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Mas afinal, Saka é craque ou só mídia?

Aos 24 anos, Saka carrega o peso de ser o rosto do Arsenal e um dos líderes técnicos da seleção inglesa. Pela Inglaterra, acumula 12 gols e oito assistências em 44 partidas. No clube, já são 265 jogos, com o feito de ser o jogador mais jovem a alcançar 50 gols na Premier League pelo Arsenal. É um número expressivo, mas que ainda convive com a falta de títulos realmente relevantes.

O ponta-direita tem talento, constância e números sólidos. Porém, seu currículo de conquistas ainda é modesto: além da Copa da Inglaterra no início da carreira, conquistou apenas duas Community Shield. No cenário internacional, ainda não protagonizou campanhas vencedoras de peso nem pela seleção, nem pelo clube.

Com valor de mercado de 150 milhões de euros, Saka figura entre os seis jogadores mais caros do mundo. No entanto, diferentemente de nomes como Rodri, Valverde, Lautaro Martínez ou Kvaratskhelia, ainda não teve o mesmo nível de impacto em jogos decisivos ou títulos importantes. Esse contraste alimenta o argumento de que jogadores ingleses tendem a ser supervalorizados no mercado, e Saka não foge à regra. Devido a isso, Saka é sim superestimado. Apesar ser um excelente jogador e um dos melhores da geração inglesa, o jogador ainda não é top-6 astros do mundo atualmente, como o seu preço demonstra.

Por outro lado, não se pode ignorar seu papel central na ascensão do Arsenal. Desde que estreou, o clube saiu da oitava colocação para disputar títulos domésticos e continentais. Saka é parte fundamental dessa evolução e ainda tem tempo para transformar esse protagonismo em conquistas mais expressivas.

