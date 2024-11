Um dos maiores defensores da história do futebol internacional, Gianluigi Buffon escolheu Neymar Jr. como o melhor adversário de sua carreira profissional. Em entrevista ao portal italiano "Corriere Della Sera", o ex-goleiro chegou a comentar outras lendas do esporte, mas cravou ser o brasileiro o melhor jogador dentre as gerações com quem já jogou contra.

- Difícil escolher, joguei contra três gerações, como posso dizer? Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano [Ronaldo], Iniesta… Escolher um? Neymar. Pelo jogador e pelo menino que é, deveria ter vencido cinco Bolas de Ouro - afirmou Gigi.

Não apenas como rivais, que Buffon trabalhou com Neymar, mas também como companheiros. Os craques defenderam lado a lado o Paris Saint-Germain, durante a temporada de 2018/19, quando a equipe francesa enfrentou a histórica eliminação para o Manchester United pelas oitavas de final da Champions League.

- Tínhamos vencido por 2 a 0 em Manchester contra o United. Entendi que não estávamos preparando o retorno da maneira certa. Mas não disse… fui o último a chegar, talvez ainda tivesse uma mentalidade provinciana, afinal eram todos campeões, o Mbappé tinha acabado de ganhar o Mundial. Sofremos um gol imediatamente devido a um erro defensivo, o segundo também foi culpa de um passe impreciso da minha parte, acertamos o terceiro e fomos eliminados. Não nos preparamos para o jogo de volta adequadamente - relembrou o ex-goleiro.

Na época, o PSG havia conquistado uma vantagem de dois gols, após a vitória por 2 a 0, em Manchester, pelo jogo de ida. Porém, a segunda partida não foi de acordo com os planos dos franceses, que perderam por 3 a 1 e foram eliminados da competição.

