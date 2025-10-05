menu hamburguer
Diretor do Bayern abre o jogo sobre futuro de Harry Kane

Atacante tem contrato até junho de 2027

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
11:14
imagem cameraHarry Kane comemora gol marcado pelo Bayern sobre o Frankfurt, pela Bundesliga (Foto: Daniel Roland/AFP)
Diretor do Bayern de Munique, Christoph Freund abriu o jogo sobre o futuro de Harry Kane no clube alemão. Em entrevista à "Sky90", o cartola revelou que pretende contar com o centroavante inglês por muitos anos.

- Tanto o Bayern, quanto o lado de Harry Kane conseguem imaginar com facilidade seguir juntos além do fim do contrato atual. Harry se sente muito confortável em Munique. É por isso que esperamos que ele fique em Munique por mais alguns anos.

Contratado pelo Bayern de Munique em 2023, Harry Kane possui contrato com a equipe alemã até junho de 2027. Com pouco mais de um ano e meio para o fim do contrato do atacante, os bávaros dão sinais de que devem iniciar conversas por uma renovação nos próximos meses.

Desde que chegou no Bayern, Kane assumiu o protagonismo da equipe e é o grande goleador do elenco, tendo marcado 103 gols em 106 partidas. Além de balançar as redes com frequência, o centroavante já contribuiu com 29 assistência em pouco mais de dois anos no clube.

Kane mira marca de brasileiro no Bayern

Com 103 gols marcados, Harry Kane é o 17º maior artilheiro da história do Bayern de Munique e persegue a marca de Élber. O brasileiro é o 10º maior goleador do clube com 139 gols marcados, mas o inglês busca ultrapassar a marca para entrar no ranking dos 10 maiores artilheiros.

