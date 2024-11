Bruno Guimarães, do Newcastle, falou pela primeira vez sobre as ligações com o Manchester City. Segundo a imprensa europeia, o meio-campista é alvo de interesse do clube de Pep Guardiola, e pode topar um movimento na janela de 2025.

O brasileiro, logo após o empate da Seleção Brasileira com o Uruguai em 1 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, disse ter grande admiração pelo técnico espanhol, mas que a situação é apenas hipotética e não há nada concreto.

- Isso mostra que estou em alto nível, mas não passa de rumores. Falei uma vez com o Pep, fiz elogios ao trabalho dele e ele ao meu. Sei que ele gosta do meu futebol, é normal ter grandes treinadores que admiram nosso futebol - afirmou o jogador.

Segundo o jornal espanhol "As", Guardiola listou alguns alvos para o mercado de janeiro devido à lesão de Rodri, que deve perder toda a temporada com uma lesão no joelho. Além do camisa 39, Adam Wharton (Crystal Palace), Mats Wieffer (Brighton) e Samuele Ricci (Torino) também são possíveis contratações dos mancunianos.

Bruno, titular absoluto dos Magpies na Premier League, recebeu novas oportunidades com Dorival Júnior na Seleção Brasileira. O volante foi titular nos dois jogos da Data Fifa de novembro, contra Venezuela e Uruguai, somando 168 minutos nos dois confrontos.

Bruno Guimarães é um dos alvos de Pep Guardiola para o Manchester City (Foto: OLI SCARFF / AFP)

🔢 NÚMEROS DE BRUNO GUIMARÃES PELO NEWCASTLE

⚽ 121 jogos

⌛ 9.745 minutos em campo

🥅 17 gols

📤 17 assistências

🟨 28 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho