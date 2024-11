Tata Martino pede demissão do Inter Miami de Messi

O Inter Miami, equipe de Lionel Messi nos Estados Unidos, está sem treinador. Tata Martino, comandante do time desde junho de 2023 - antes mesmo da chegada do astro -, pediu demissão do cargo alegando problemas pessoais, segundo a imprensa norte-americana.

Uma coletiva de imprensa será concedida pelo técnico na sexta-feira (22), junto ao co-proprietário Jorge Más e o presidente de operações Raúl Sanllehi, para confirmar a saída. A notícia surpreendeu os mandatários e o elenco, já que esperava-se que Tata ficasse pelo menos até a disputa do Super Mundial, entre junho e julho de 2025.

Entre as opções que podem aparecer, o nome de Xavi Hernández ganhou força internamente, já que tem boa relação com Messi e os demais craques ex-Barcelona: Jordi Alba e Luis Suárez. Porém, a escolha por um ano sabático após deixar a Catalunha ao final de 2023-24 deve impedir o avanço das negociações.

Javier Mascherano, atualmente na Argentina sub-20; Frank Lampard, sem clube; e até o brasileiro Sylvinho, da Albânia, tiveram seus nomes ligados ao cargo, e uma decisão deve ser tomada pela diretoria dos Herons apenas após a confirmação pública da saída de Martino e o decorrer da intertemporada nos Estados Unidos.

Tata Martino fez 67 jogos no comando do Inter Miami de Lionel Messi (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

🔢 Números de Tata Martino no Inter Miami de Messi

⚽ 67 jogos

✅ 38 vitórias

🟰 13 empates

❌ 16 derrotas

➗ Média de 1,90 pontos por jogo

🏆 Títulos: Leagues Cup de 2023 e Supporters' Shield de 2024